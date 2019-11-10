TBMM'de bu hafta

SİNAN USLU - Meclis, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bazı yetkilerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) devredilmesine ilişkin kanun teklifinin görüşmelerini sürdürecek. Yeni vergi düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Meclis gündemine gelecek.

TBMM Genel Kurulu, 12 Kasım Salı günü toplanarak Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünden itibaren görüşmelerine devam edecek.

Teklife göre, BDDK'nin Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri TCMB'ye devredilecek, TCMB ödemeler alanındaki yetkili otorite olacak.

Düzenlemeyle üyeliğin zorunlu kılındığı Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacak.

Genel Kurulda, bu hafta, AK Parti İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz ile bazı AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.