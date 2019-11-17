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TBMM'de bu hafta

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.11.2019 11:02 | Son Güncelleme

Meclis Genel Kurulunda yeni vergi düzenlemesinin görüşmelerine devam edilecek - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2020 bütçeleri ele alınacak

ALİ KEMAL AKAN - TBMM Genel Kurulu, dijital hizmet vergisi, konaklama vergisi, değerli konut vergisi ihdası ile gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifinin mesaisini sürdürecek.

Genel Kurulda bu hafta, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Teklife göre, dijital hizmet vergisi ve konaklama vergisi adı altında yeni vergiler ihdas edilecek. Dijital hizmet vergisinin oranı yüzde 7,5, konaklama vergisinin oranı ise yüzde 2 olacak.

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer hizmetler konaklama vergisine tabi olacak.

Kambiyo muamelelerine ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisinin oranı binde birden binde ikiye çıkarılacak. Gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 40 olacak. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler yüzde 40 oranında gelir vergisi verecek.

Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılacak. Sporcuların ücretleri üzerinden kesilen ve ödenen gelir vergisinin spor kulüplerine iadesine yönelik uygulama yürürlükten kaldırılacak.

Değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisine tabi olacak. Tapu harcına ilişkin, emlak vergisi değerinin yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenmiş bir değer bulunması durumunda, bu değerden az olmamak kaydıyla devir ve iktisap bedeli alınacak.

- Komisyonlar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edilecek.

Komisyonda yarın Dışişleri Bakanlığı, 19 Kasım Salı günü Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 20 Kasım Çarşamba günü İçişleri Bakanlığı, 21 Kasım Perşembe Günü Milli Savunma Bakanlığı, 22 Kasım Cuma günü ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçeleri ele alınacak.

Dilekçe Komisyonu, çarşamba günkü toplantısında "27. Yasama Dönemi Dilekçe Komisyonu Faaliyetleri"ni görüşecek.

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