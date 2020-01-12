HABER
  4. TBMM'de bu hafta

TBMM'de bu hafta

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2020 11:00 | Son Güncelleme

Meclis, yaklaşık 2 haftalık aranın ardından yasama çalışmalarına 14 Ocak Salı günü yeniden başlayacak

SİNAN USLU - Meclis, yaklaşık 2 haftalık aranın ardından 14 Ocak Salı günü yasama çalışmaları için yeniden toplanacak.

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin kabul edilmesinin ardından 2 Ocak Perşembe gününden itibaren çalışmalarına iki hafta ara veren TBMM Genel Kurulunda, bu hafta Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.

- Komisyon gündemi

TBMM Dışişleri Komisyonu, 15 Ocak Çarşamba günü toplanarak uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 12 kanun teklifi için mesai yapacak.

TBMM Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu da 15 Ocak Çarşamba günü toplanacak.

Toplantıda, Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığının yanı sıra Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç ile Tıbbi Biyoloji ve Genetik Uzmanı Doç. Dr. Emel Ergül sunum yapacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
Hatay'da 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldıHatay'da 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı
AK Parti’li Turan’dan CHP’ye Libya tepkisiAK Parti’li Turan’dan CHP’ye Libya tepkisi
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu uluslararası anlaşmalar

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Ümmü Gülsüm, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Ümmü Gülsüm, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Bir sütyen açıklaması daha!

Bir sütyen açıklaması daha!

Dilvin Ak'ın ölümüyle ilgili 'vahim' iddia! Hastaneden açıklama

Dilvin Ak'ın ölümüyle ilgili 'vahim' iddia! Hastaneden açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Libya'daki ateşkes hakkında açıklama

Dünyanın konuştuğu karar sonrası Türkiye'den ilk açıklama

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Binali Yıldırım: Yerel seçimlerden sonra bazılarının ayakları yerden kesildi

Binali Yıldırım: Yerel seçimlerden sonra bazılarının ayakları yerden kesildi

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den erken seçim çağrısı: Şimdi hodri meydan deme zamanıdır

HDP'den erken seçim çağrısı!

AK Parti'li Turan: 100’e yakın belediye başkanı AK Parti’ye geçecek

AK Parti'li Turan: 100’e yakın belediye başkanı AK Parti’ye geçecek

Son dakika! Çavuşoğlu'ndan Libya'daki gelişmelerle ilgili flaş açıklama

Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Sebebi Fransa

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.