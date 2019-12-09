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TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.12.2019 19:40 | Son Güncelleme

HDP'Lİ BULDAN: DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER TUTUKLUDUR TBMM Genel Kurulu'nda, 2020 Merkezi Yönetim Kesin Bütçe Kanun Teklifi'nin, tümü üzerindeki görüşmelerde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, grubu adına söz aldı.

HDP'Lİ BULDAN: DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER TUTUKLUDUR
TBMM Genel Kurulu'nda, 2020 Merkezi Yönetim Kesin Bütçe Kanun Teklifi'nin, tümü üzerindeki görüşmelerde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, grubu adına söz aldı. Buldan, cezaevinde bulunan HDP'lileri anımsatarak, "Şu sıralarda olması gereken siyasetçiler, dört duvar arasındadır. Sanmayın ki cezaevinde olan sadece HDP’dir. HDP’nin şahsında demokrasi ve özgürlükler tutukludur, adalet tutukludur, barış arayışları tutukludur" dedi.
Buldan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Erzurum Kongresi'nde yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak, "Mustafa Kemal, Erzurum kongresindeki konuşmasında 'Biz Türk ve Kürt milleti, iki halkın, milletin hakkı hukuku' diyerek, cumhuriyetin kurucu halklarına, hakkına ve hukukuna vurgu yapıyordu. 1924 Anayasasıyla birlikte tarihi kırılma yaşandı ve etkileri günümüzde de en ağır bir biçimde devam eden; kimliklerin, inançların ret ve inkârına dayalı tekçi milliyetçi ulus sistemine geçildi. Eğer 1920’nin kurucu aklı ve çoğulculuk esası terk edilmeseydi, kurucu halkların hakları teslim edilseydi bugün demokratik cumhuriyet çatısı altında âdemi merkeziyetçi bir idari düzende yaşıyor olacaktık; krizler yaşanmayacaktı, halklar birbirinden kopmayacaktı. Kürtler, Aleviler, Sünniler, Ermeniler, Araplar, Süryaniler, Ezidiler, Çerkezler, Lazlar olarak, kendi kimlik, kültür, inanç ve dillerimizle eşitçe ve özgürce bir arada yaşıyor olacaktık" dedi.
HDP'li belediyelere kayyum atanması ile seçme ve seçilme hakkının ortadan kalktığı eleştirisini getiren Buldan, şöyle dedi:
"Yereli, yerel demokrasiyi ortadan kaldıran, tekçi merkeziyetçi sistemi yerellerde de devreye koymak isteyen bir anlayışın varlığını herkes görmelidir. Kayyum atamaları siyasi bir operasyondur. Kayyumun asıl hedefi Eşbaşkanlıktır. Eşbaşkanlık sistemi, eril, tekçi sisteme karşı geliştirilen alternatif bir modeldir. Eşbaşkanlık sistemi, tüm kadınlar için büyük bir kazanım olarak Türkiye demokrasi tarihine geçmiştir. Eşbaşkanlık; demokratik, ahlaki ve politik toplumun siyaset dilidir. Eşbaşkanlık; toplumu özgür, eşit, demokratik yönetmenin kurumudur. Tek başkanlığın, tek adam yönetiminin panzehiri eşbaşkanlıktır. Biz HDP olarak buna eyvallah demeyeceğiz. Eşbaşkanlıktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bir milim geri adım atmayacağız. Tek başkanlık değil ‘Eşbaşkanlık’ demeye devam edeceğiz."
Buldan, "Ne yazık ki Kürt sorunu çözülmediği için Kürt düşmanlığından vazgeçilmediği için Kürt de Türk de kaybediyor, tüm coğrafya kaybediyor" ifadelerini kullandı.
BOSTANCI'DAN TEPKİ
Buldan'ın, 'Kürt düşmanlığı' sözlerine AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı tepki gösterdi. Bostancı, "Kürt düşmanı PYD'dir. PYD, Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin kafasını vurdu. Kürtlerin hakkından ve hukukundan bahsederken, ağızlarını açıp da oradan Kürtlerin hakkına ve hukukuna ilişkin bir laf ettiler mi? Etmediler" diye konuştu.

Besti KARALAR- Arda ERDOĞAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)

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