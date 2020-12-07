TBMM'de bütçe görüşmeleri tartışmalarla başladı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bütçe kanunu teklifini “haramzadelerin bütçesi” sözleriyle eleştirirken, İYİ Parti ve HDP den de sert açıklamalar geldi.Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 12 gün sürecek 2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı. 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ele alınacağı bütçe oturumuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan katıldı. TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bütçe sunumu ile başladı. Oktay, Türkiye ekonomisinin dengelenme sürecinin ardından, 2019’un son çeyreğindeki yüzde 6,4 oranında güçlü bir büyüme performansının etkisiyle yılın tamamında yüzde 0,9 oranında büyüyerek küresel kriz sonrasındaki kesintisiz yıllık büyüme eğilimini sürdürdüğünü söyledi. Oktay, "2020 yılının ilk çeyreğinde birçok ülkeden pozitif ayrışarak yüzde 4,5 oranında büyüme kaydedilmesine karşın, salgının tüketici davranışı üzerindeki etkileri ve salgının yayılmasına engel olmak için alınan önlemlerin ekonomik faaliyeti sınırlandırması, ayrıca salgına bağlı olarak dış talepteki daralma sonucunda net mal ve hizmet ihracatındaki gerileme nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 9,9 oranında daralmıştır. Tekrar uygulamaya konulan salgın kısıtlamalarına rağmen, 2020 yılını pozitif bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. Ekim ve Kasım ayına ilişkin ilk öncü göstergeler de bu beklentimizi doğrular niteliktedir" dedi.

Kılıçdaroğlu: Haramzadelere hizmet bütçesi TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hazırlanan bütçe teklifini, "Bu bütçe haramzadelerin bütçesidir” sözleriyle eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “İşçiye ne getiriyor bu bütçe, çiftçiye ne getiriyor, emekliye ne getiriyor? Bu bütçe faiz bütçesidir. Bu bütçe haramzadelere hizmet bütçesidir" diye konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında "Niye bütün yetkiler bir kişiye bağlandı, her şey çok hızlı olacak diye.. Orta vadeli program kanuna göre zamanında yayınlanmadı, kim engel oldu? Orta vadeli mali plan zamanında yayınlandı mı kanuna göre, zamanında yayınlanmadı. Sordunuz mu niye zamanında yayınlanmadı, hangi güç engel oldu? Tek başınasınız. Yasanın gereğini bile yerine getiremiyorlar. Bütçenin ekleri bütçe verildikten sonra meclise geldi" ifadelerine yer verdi. Kılıçdaroğlu, "İşçiden yana olacağız, çiftçilerden yana olacağız… Pazar artıklarından beslenen ailelerin, çöp konteynerlerinden beslenen ailelerin ayıbını kaldırmak Allahın izniyle bize nasip olacak" diye konuştu.