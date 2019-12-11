TBMM’de bütçe görüşmelerinde tartışma

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bütçe görüşmeleri sırasında tartışma çıktı.

TBMM Genel Kurulu’nda Hazine ve Maliye, Adalet ve Milli Savunma Bakanlıkları bütçeleri görüşülüyor. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Adalet Bakanlığı ve politikaları hakkında konuşma yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan CHP söylemini eleştirdiği sırada, AK Parti Kars milletvekili Yunus Kılıç’ın ‘Eşek gibi anırıyorsunuz’ sözlerini sarf ettiği iddia edildi. Bunun üzerine CHP milletvekilleri yerlerinden kalktı. AK Parti milletvekillerini yerlerinden kalkmaları üzerine, milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi.



