TBMM'de Çalışmalara Corona Gerekçesiyle Ara Verildi

Türkiye’de Corona virüsü vaka sayılarında yaşanan artış TBMM’deki çalışmaları etkiledi. Son olarak bazı çalışanlar ve bir milletvekiline Corona virüsü teşhisi konulmasının ardından çalışmalara 1 hafta ara verilmesi kararı alındı.
TBMM, Corona virüsü salgını sebebiyle ilk kez 16 Nisan’da çalışmalarına ara vermiş ve 48 gün sonra 2 Haziran’da genel kurul toplantılarına başlamıştı. Milletvekilleri ve personelin maskeyle çalışması, kampüs içerisinde pek çok noktaya dezenfektan konulması ve ziyaretçi yasağı getirilmesi gibi önlemler Corona virüsü karşısında yetersiz kaldı.
Türkiye genelinde 13-14-15-16 ve 17 Haziran günlerinde günlük tabloda yeni vaka sayısı, iyileşen hasta sayısını geçmişti. Bu durum “Türkiye’de ikinci dalga mı başladı?” sorusunu gündeme taşımış, 18 Haziran itibariyle ise iyileşen hasta sayısının yeni vaka sayısından fazla olduğu belirtilmişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cuma günü yaptığı açıklamada, 1.492 iyileşen hastaya karşılık 1.396 yeni vaka olduğunu belirtti. Koca, “COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye’de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konulanlardan 96 fazla” bilgisini paylaştı. Türkiye’de toplam vaka sayısı ise 194 bin 511’e ulaştı.
Ülke genelinde Corona virüsü vakalarında yaşanan artış TBMM’de de etkisini gösterdi. Basın koridoru, parti grupları gibi pek çok birimde görevli bazı çalışanlara Corona virüsü teşhisi konuldu. Son olarak Cuma günü HDP’den bir milletvekiline de teşhis konulmasıyla birlikte TBMM’de basına duyurulmuş vaka sayısı 20’ye yükseldi. Bunun öncesinde AK Parti grubunda bazıları danışman olmak üzere 6 personele de Corona virüsü teşhisi konulmuştu.
HDP: ‘’Enfekte olan bir vekilimiz doktor kontrolunda’’
HDP adına TBMM Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ile Saruhan Oluç’un yaptığı yazılı açıklamada, HDP’li bir milletvekilinin Corona virüsüne yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, “Grup salonumuzun da bulunduğu katta bir temizlik personelinin enfekte olduğu hafta başında tespit edilmiştir. Bunun ardından çay ocağı, kat personeli, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırmaları kararı alınmıştır. Bu kapsamda yapılan ilk testlerde maalesef bir vekilimizin de enfekte olduğu anlaşılmıştır. Kendisi şu anda doktor kontrolü altındadır, sağlık durumu iyiye gitmektedir. Bulaşın artmaması için maske, fiziki mesafe ve hijyene dikkat etme tedbirlerinin aksatılmaksızın hem Meclis’te hem de Meclis dışında uygulanması konusunda kararlı ve özenli olmaya devam edeceğiz” denildi.
CHP’den ‘’personel evden çalışsın’’ çağrısı
Ana muhalefet partisi CHP’nin TBMM Grup Yönetimi ise, danışman ve sekreter gibi milletvekilleriyle çalışan personelin evden çalışması önerisinde bulundu.
CHP’nin açıklamasında, TBMM’deki vakalar dikkate alınarak kampüsteki personel yoğunluğunu azaltmanın yararlı olacağı ifade edildi.
TBMM’nin ara vermesinde başkanlık seçimi de etkili oldu mu?
Ankara kulislerinde Meclis’in çalışmalara ara verme kararında Corona salgınının yanı sıra TBMM Başkanlığı’yla ilgili gelişmelerin de etkili olduğu iddiası konuşuluyor.
Binali Yıldırım’ın aday gösterilmemesiyle AKP içerisinde rahatsızlık duyulduğu ve “ahde vefa” gibi pek çok gerekçeyle parti içinde yaşanan tartışmaların da çalışmalara ara verilmesinde etkili olduğu iddia ediliyor.
TBMM’de 14 Haziran’dan itibaren 2-12 Temmuz arasındaki başkanlık seçimi süreci için adaylık tartışması başlamıştı.
İki yıllık süre sona erdiği için 2-12 Temmuz’da yapılacak seçimde, MHP’yle birlikte “Cumhur İttifakı” olarak Meclis’te ezici çoğunluğa sahip olmaları sebebiyle, AKP’nin göstereceği aday TBMM Başkanı seçilecek.
Bu nedenle, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kimi aday göstereceği merak konusuydu. Binali Yıldırım’ın yeniden TBMM Başkanı olmak istediği bilgisi kulislere yansıdı.
AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 24 Haziran 2018’deki seçimle başkanlık sistemine geçiş yapılmasıyla birlikte en son Başbakanlık görevini yürüten isimdi.
24 Haziran seçiminin ardından TBMM 27. Dönemi’nde AKP-MHP tarafından TBMM Başkanlığı’na seçilen Yıldırım, 31 Mart 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmesi üzerine 19 Şubat 2019’da TBMM Başkanlığı’ndan istifa etmişti.
TBMM’de iki yıl süreyle başkan seçimi yapıldığı için Binali Yıldırım’ın istifasının ardından sadece geriye kalan süre için olağanüstü seçim yapılmıştı.
TBMM’de 24 Şubat 2019’da 542 milletvekilinin katılımıyla yapılan oylamada, AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 336 oyla TBMM Başkanı seçilmişti.
Yıldırım’ın, Erdoğan’ın siyasi hayatında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden bugüne “kader arkadaşlığı ilişkisi” içerisinde bulunması nedeniyle TBMM Başkanlığı’na dönüş yolu açılması beklentisi söz konusuydu.
Selvi 22 Haziran’da perde arkasındaki detayları kaleme almıştı
AKP’ye yakın olduğu bilinen ve perde arkasındaki ayrıntıları sıklıkla kaleme alan Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 22 Haziran’daki yazısında Erdoğan’ın Yıldırım’ı doğrudan aday göstermek yerine parti içerisinde anket yapılması kararı aldığını ve bunun üzerine Yıldırım’ın adaylıktan vazgeçtiğini yazdı.
Selvi, Erdoğan’ın AKP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında TBMM Başkanlığı adaylığı için “İki arkadaşımız talip, temayül yapalım” dediğini ve bunun için 30 Haziran’ın belirlendiğini aktardı.
Selvi’nin yazısına göre, Yıldırım ve Şentop’un adaylığı konusunda parti içerisinde nabız yoklama kararı aldığını açıklayan Erdoğan, Binali Yıldırım’a da “temayül yoklaması” kararını bizzat söyledi.
İddiaya göre Erdoğan, 17 Haziran’da Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye görüşünü sordu. Bahçeli ise Erdoğan’a AKP olarak kimi aday gösterirlerse ittifak ortaklığı gereği MHP’nin o kişiyi destekleyeceğini söyledi. Erdoğan, Bahçeli’nin ardından aynı gün Mustafa Şentop’la görüştü.
Ankara kulislerinde konuşulan iddialara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti içi ön seçim koşuluyla aday belirleme yaklaşımı Binali Yıldırım’ı rahatsız etti. Yıldırım, 18 Haziran’da TBMM’de gazetecilere yaptığı açıklamada, “Aday olmayınca aday gösterilmez herhalde. Uygun görülen adayın da grubumuz olarak sonuna kadar yanında olacağız. Kendim aday değilim” dedi. Yıldırım, o güne kadar aday olacağıyla ilgili tartışmaları ise yalanladı.