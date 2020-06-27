TBMM'de Çalışmalara Corona Gerekçesiyle Ara Verildi

Türkiye’de Corona virüsü vaka sayılarında yaşanan artış TBMM’deki çalışmaları etkiledi. Son olarak bazı çalışanlar ve bir milletvekiline Corona virüsü teşhisi konulmasının ardından çalışmalara 1 hafta ara verilmesi kararı alındı.

TBMM, Corona virüsü salgını sebebiyle ilk kez 16 Nisan’da çalışmalarına ara vermiş ve 48 gün sonra 2 Haziran’da genel kurul toplantılarına başlamıştı. Milletvekilleri ve personelin maskeyle çalışması, kampüs içerisinde pek çok noktaya dezenfektan konulması ve ziyaretçi yasağı getirilmesi gibi önlemler Corona virüsü karşısında yetersiz kaldı.

Türkiye genelinde 13-14-15-16 ve 17 Haziran günlerinde günlük tabloda yeni vaka sayısı, iyileşen hasta sayısını geçmişti. Bu durum “Türkiye’de ikinci dalga mı başladı?” sorusunu gündeme taşımış, 18 Haziran itibariyle ise iyileşen hasta sayısının yeni vaka sayısından fazla olduğu belirtilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cuma günü yaptığı açıklamada, 1.492 iyileşen hastaya karşılık 1.396 yeni vaka olduğunu belirtti. Koca, “COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye’de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konulanlardan 96 fazla” bilgisini paylaştı. Türkiye’de toplam vaka sayısı ise 194 bin 511’e ulaştı.