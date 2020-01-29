TBMM'de depremzedeler için yardım kampanyası

ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanlığı, Elazığ'da meydana gelen depremde zarar görenler için milletvekilleri ve Meclis personeli nezdinde yardım kampanyası başlattı.

Yardım kampanyası, Meclis İdare Amiri Halil Özcan imzasıyla milletvekillerine, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun imzasıyla da tüm personele yazı ile duyuruldu. Yazıda, Cumhurbaşkanlığı tarafından AFAD Başkanlığı'nca koordine edilmek üzere ülke çapında bir kampanya başlatıldığı hatırlatıldı. Meclis'in başlattığı kampanyaya katılmak isteyen milletvekilleri ve Meclis personelinin, Halkbank TBMM Şubesi'nde açılan hesaba para yatırabilecekleri bildirildi. Hesapta toplanan paranın, AFAD Başkanlığı'nın belirlediği hesaba aktarılacağı duyuruldu.

