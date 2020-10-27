TBMM'de dört partiden Fransa'ya tepki tezkeresi

İslam'a yönelik sert eleştirileri nedeniyle Müslüman ülkelerde tepkilere yol açan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir kınama mesajı da TBMM'den geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, "Macron'un İslam karşıtı açıklamalarının telin ve teşhir edildiğine ilişkin" tezkeresi, Meclis'te grubu bulunan AKP, CHP, İYİ Parti ve MHP'nin oylarıyla Genel Kurul'da kabul edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasını taşıyan tezkerede, "Siyasi amaçlarına ulaşmak, iktidarlarını tahkim etmek ve dahil oldukları çatışmalara taraftar toplamak başta olmak üzere çeşitli bahanelerle inançlar ve toplumlar arasında yıkıcı ihtilaflara yol açabilecek söylemlere başvuran, düşmanlık doğuran eylemlere tevessül eden herkes, sadece temsil iddiasında oldukları kitleleri değil, bütün insanlığı derinden etkileyecek bir cürüm işlemektedirler" denildi.

"Son dönemde bu türden hastalıklı bir söylemin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un beyanlarında ve icraatlarında tezahür ettiğine" vurgu yapılan tezkerede Macron, ifade özgürlüğünü desteklemek kisvesi altında çatışmayı tetiklemekle suçlandı.