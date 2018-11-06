TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının araştırılması için komisyonu kuruldu.
Meclis Genel Kurulu'nda, grubu bulunan siyasi partilerin down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının araştırılması için verilen ortak önerge görüşüldü. Önergeyle ilgili milletvekillerinin konuşmalarının ardından oylama yapıldı. Oylama sonucu down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi.
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