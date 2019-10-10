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TBMM’de Dünya Gıda Günü etkinliği

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2019 16:41 | Son Güncelleme

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, Dünya Gıda Günü dolayısıyla düzenlenen programda dünyada üretilen gıdanın üçte biri israf edilirken, diğer bölgelerde yaşanan açlığa dikkat çekti.TBMM’de Dünya Gıda Günü dolayısıyla Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeleri ve üniversitelerin Beslenme ve Diyetisyenlik Bölümü öğrencilerinin katılımıyla ‘Eylemlerimiz geleceğimizdir.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, Dünya Gıda Günü dolayısıyla düzenlenen programda dünyada üretilen gıdanın üçte biri israf edilirken, diğer bölgelerde yaşanan açlığa dikkat çekti.
TBMM’de Dünya Gıda Günü dolayısıyla Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeleri ve üniversitelerin Beslenme ve Diyetisyenlik Bölümü öğrencilerinin katılımıyla ‘Eylemlerimiz geleceğimizdir. Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya" temasıyla program düzenlendi. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, yaptığı konuşmada sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmenin en temel insan hakkı ve herkes için ulaşılabilir olması gerektiğini kaydederek, “Sağlıklı beslenme, aktif bir hayat sürmek, hastalık riskini azaltmak için kişinin besin ihtiyaçlarını karşılayan yeterli, güvenilir, besleyici ve çeşitlilik içeren gıdalardan oluşan beslenme olarak tanımlanmaktadır. İnsanoğlunun beslenme ve yeme alışkanlıklarının hızla değiştiği bir devirde yaşıyoruz. Bu hızlı değişimin sağlıklı bir yönde olduğu ne yazık ki söylenemez. Yüksek kalorili, sağlıksız yöntemlerle pişirilmiş, şeker, tuz ve trans yağ içeriği yüksek yiyecekler, hızla yayılan fast-food alışkanlığı, hareketsiz yaşam stili çok fazla sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Mesela obezite. Sadece gelişmiş ülkelerde değil, düşük gelirli ülkelerde de çok önemli bir halk sağlığı problemi olarak hızla artıyor. Bugün 670 milyondan fazla yetişkin, 120 milyon çocuk obezite ile yüzleşirken, 820 milyon insan ise açlık çekiyor” dedi.
Komisyon Başkanı Yunus Kılıç ise, Birleşmiş Milletlerin mücadele edilmesi gereken konularının başında gıda güvenliğinin geldiğini hatırlatarak, “Dünyada yılda yaklaşık 4 milyar ton gıda üretimi var. Bunun 1.3 milyar tonu israf ediliyor. Yani üçte biri. Sadece israf edilenin dörtte birini şu anda dünyada açlık çeken insanlara ulaştırabilsek, en azından insani yaşam standartlarında hepsine yaşam standardı sağlayabileceğiz” şeklinde konuştu.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu da, bugün herkes için sağlıklı beslenme, erişilebilir ve ucuz gıda çağrısında bulunduklarını söyleyerek, “On yıllardır dünya genelinde açlıkla mücadelede ilerlemeler kaydedildi. Dünya genelinde yetersiz beslenen insanın yine de artmakta olduğunu görmekteyiz. Düşük ve orta düzeyde gelirli ülkelerde 2 milyardan fazla sayıda insan güvenilir, besleyici ve yeterli miktarda gıdaya erişememektedir” ifadelerini kullandı.
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilciliği Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlıklı Yaşam Program Yöneticisi Toker Ergüder, Türkiye’de 70 yaşından önce bulaşıcı olmayan bir hastalıktan ölme oranının yüzde 17 olduğunu belirterek, bunun diğer ülkelerde yüzde 9-10 civarında olduğunu kaydetti.
Öğrenci temsilcisi İstanbul Arel Üniversitesi Beslenme ve Diyatetik Bölümü öğrencisi Mücahit Muslu, etkinlikte 8 üniversiteden 50 öğrenci bulunduğunu belirterek, beslenme bilincinin tüm dünyada yayılmasında her zaman en önde olacaklarını ifade ederek, gençlere destek verilmesini istedi.

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