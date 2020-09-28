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TBMM'de Ermenistan'a ortak kınama bildirisi

28.09.2020 20:11 | Son Güncelleme

AKP, CHP, MHP VE İYİ Parti, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına karşı ortak kınama metni yayımladı.

TBMM'de Ermenistan'a ortak kınama bildirisi

Ortak kınama metnine HDP katılmadı.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grubu bulunan AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti, Ermenistan'ı 28 Eylül'de Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayarak Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan ve ağır silahlar kullanılarak düzenlenen saldırıları kınadı.

Dört partinin meclis grup başkanvekillerinin imzasını taşıyan kınama metninde, "Bu son saldırı, Tovruz'daki saldırılardan sonra Ermenistan’ın, bölgede barışın ve istikrarın kalıcı tesisi önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bizler uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği savunmasını destekliyoruz" ifadesi yer aldı.

Yukarı Karabağ'ın 30 yıla yakın süredir Ermenistan’ın işgali altında bulunduğuna işaret edilen metinde, "Bu haksız işgalin sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uygun şekilde barışçıl çözüme desteğimizi tekrarlıyoruz. Uluslararası camiayı, bugüne kadar Ermenistan’ın işgali ve sorumsuz saldırıları sebebiyle zarar gören Azerbaycan’ın yanında olmaya davet ediyoruz" çağrısı yapıldı.

TBMM'de grubu bulunan, ancak ortak bildiriye katılmayan HDP ise Azerbaycan ve Ermenistan arasında çıkan çatışmalarla ilgili olarak dün bir açıklama yaparak her iki ülke hükümetlerini "acilen ateşkes ilan etmeye ve öncelikle sivilleri koruyacak önlemler almaya" çağırmıştı.

HDP Merkez Yürütme Kurulu açıklamasında AKP hükümeti, "Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki tarihsel problemleri soydaşlık üzerinden değerlendirip Azeri hükûmetini savaşa teşvik eden milliyetçi söylemlerde bulunmak"la suçlanmış, Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu ateşkes ve çözüm için acilen göreve davet edilmişti.

HDP açıklamasında "Türkiye hükûmetini bir tarafı destekleyerek ve soydaş milliyetçiliği yaparak savaşı büyütmek yerine, Türkiye’de yaşayan halkların Azeri ve Ermeni halkları ile olan tarihsel bağlarını esas alarak arabulucu ve barışçı bir diplomasi yürütmeye çağırıyoruz" ifadesine yer verilmişti.

DW/BK,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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