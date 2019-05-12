HABER

TBMM'de gündem Kapadokya

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2019 11:46 | Son Güncelleme

TBMM'de, bu hafta, Nevşehir'in önemli turizm bölgesi olan Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunmasını, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak 'Kapadokya Alan Başkanlığı'nda toplanmasını öngören kanun teklifi görüşülecek.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) - TBMM'de, bu hafta, Nevşehir'in önemli turizm bölgesi olan Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunmasını, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak 'Kapadokya Alan Başkanlığı'nda toplanmasını öngören kanun teklifi görüşülecek.
TBMM'de mesai, salı günü AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup toplantıları ile başlayacak. Liderler, grup toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Aynı gün Genel Kurul'da ise TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen, Nevşehir'in önemli turizm bölgesi olan Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunmasını ve farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak 'Kapadokya Alan Başkanlığı'nda toplanmasını öngören kanun teklifi görüşülecek. AK Parti'li milletvekillerince hazırlanan teklifle Kapadokya alanının tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik- jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik alınan tedbirlere aykırı davranılması halinde 50 bin ile 200 bin lira, bu kapsamda olmayan ve Kapadokya'nın mevcut durumunu bozmayan ve yapısal uygulamalar içermeyen konulara ilişkin belirlenecek tedbirlere aykırılık halinde ise 5 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.
'MİNİ TORBA' TEKLİFİ
İçinde çeşitli ekonomik düzenlemelerin yer aldığı ve AK Parti'li vekillerin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen 'mini yasa' teklifi de bu haftanın gündem maddeleri arasında yer alacak. Teklifin bu hafta içinde sunulması ve komisyon gündemine alınması bekleniyor.
KOMİSYONLAR
TBMM'de bu hafta Dışişleri, Dilekçe ve KEFEK komisyonları toplanacak. Dışişleri Komisyonu'nda uluslararası sözleşmelerin yer aldığı teklifler görüşülecek. Dilekçe Komisyonu'nda; Türkiye Diyetisyenler Derneği, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Obezite Diyetisyenliği Derneği, Türkiye Spor Hekimleri Derneği ve Türkiye Diyabet Vakfı tarafından ayrı ayrı sunumlar yapılacak. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nca 2 Aralık 2018'de Mardin'de gerçekleştirilen çalıştayın sonucunda BM Kadın Birimi ile birlikte yapılması kararlaştırılan etkinliklere dair bilgilendirme, alt komisyon çalışmalarına dair bilgilendirme ve başta kadınlar olmak üzere üretime katılımı artırmaya yönelik kanun teklifi taslağı ile öneriler ele alınacak.

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Sözcü Kalın: Suriyeli katil, on binlerce insana işkence yaptıSözcü Kalın: Suriyeli katil, on binlerce insana işkence yaptı
Türkiye'den Yunanistan'a çağrıTürkiye'den Yunanistan'a çağrı

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'a sabah namazı çıkışı yoğun ilgi

Binali Yıldırım'a sabah namazı çıkışı yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması: Suçüstü yakalandılar

Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması: Suçüstü yakalandılar

İmamoğlu açıklaması! 'Boykot listesi...'

İmamoğlu açıklaması! 'Boykot listesi...'

''Silahım olsa o hakemi vururdum''

''Silahım olsa o hakemi vururdum''

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a çağrı

Türkiye'den Yunanistan'a çağrı

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Prof. Dr. Fahrettin Altun: Milli iradeyi gasbetmeye girişenler suçüstü yakalandı

Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması: Suçüstü yakalandılar

'Seçim neden iptal edildi?' sorusuna çok konuşulacak cevap: Çok basit, çünkü çaldılar

O soruya böyle cevap verdi: Çok basit, çünkü çaldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.