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TBMM'de 'hayvanat bahçesi' projesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 11:16 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesinde, hayvan haklarına dikkat çekmek için mini hayvanat bahçesi kurulması planlanıyor.

TBMM'de 'hayvanat bahçesi' projesi

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesinde, hayvan haklarına dikkat çekmek için mini hayvanat bahçesi kurulması planlanıyor.
TBMM bahçesinde Dikmen ve Güvenlik kapıları arasında yer alan 10 bin metrekarelik alanda planlanan proje ile 'yaban hayat' ortamının oluşturulması amaçlanıyor. Söz konusu proje, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sunulacak. Şentop'un onaylaması halinde seçimin ardından çalışmalara başlanacak. Hayvanat bahçesinde ilk aşamada; sülün, keklik, bıldırcın, sincap, karaca ile tavus kuşları yer alacak. Çevresine farklı türlerde fidanlar dikilecek hayvanat bahçesi, yoldan geçenlerin de görebileceği şekilde planlanacak. Doğaya uyumlu ve doğal yapıya zarar vermeyecek şekilde planlanan projenin, onayın ardından kısa sürede tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

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