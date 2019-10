TBMM'de HDP'li Çepni'ye tepki

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Genel Kurulu'nda, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin dün kabul edilen sınır ötesine asker gönderme tezkeresinin 1 yıl uzatılmasını eleştirmesine, AK Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP milletvekilleri tepki gösterdi.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Genel Kurul'daki konuşmasında, "Bu savaş tezkeresi halkların iradesine yönelik geliştirilen bir savaş ve işgal tezkeresidir. Dolayısıyla parti olarak, halkımız olarak, emekten, demokrasiden, barıştan yana olanlar olarak savaştan beslenenlere karşı durduğumuzu ve duracağımızı buradan bir kez daha ilan ediyoruz" dedi.

TEPKİ GÖSTERDİLER

AK Parti milletvekilleri başta olmak üzere, MHP, İYİ Parti ve CHP'li milletvekilleri, Çepni'ye tepki gösterdi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, "İşgal değildir, terörle mücadele vardır" dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise "Terörle savaş yapılmaz, mücadele edilir muhterem" derken, AK Partili Ali Şahin, "Türk ordusu orada PKK'yla savaşmak için var" ifadelerini kullandı. Bu sırada AK Parti sıralarından Çepni’ye, "Kandil'e git, dostlarının yanına git" şeklinde tepkiler yükseldi.

TURAN'DAN GÖK'E TEPKİ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis Başkanvekili Levent Gök'e, HDP'li Çepni'nin, "işgal" sözleri nedeniyle konuşmasını kesmediği için tepki gösterdi. Turan, "Her türlü demokratik tepki, her türlü fikir hürriyetine baş üzerinde yer var; ancak bu ülkenin ordusu bugün besmeleyi çekmiş ve şu an sınır ötesi operasyonuna başlamış. Böyle bir zamanda bu ülkenin ordusuna, askerine 'işgalci' demek ne vekillikle ne de vatandaşlıkla asla bağdaşmaz. Ama biz nasıl ki başından beri bu partinin birçok vekilinin başka başka ülkelerin, başka başka örgütlerin, başka ideolojilerin uzantıları olduğunu söylüyoruz ya, en büyük yeri bu konuşma oldu işte. Bu konuşma Türkiye'nin konuşması değil, bu konuşma Kürtlerin konuşması değil, bu konuşma Kürtleri bile yok etmeye çalışan PKK'nın konuşmasının ta kendisi" diye konuştu.

'YA KANDİL YA ANKARA'

Bülent Turan, HDP’li sıralara dönerek, "Benim tavsiyem şudur: Ya 'Kandil' ya 'Ankara' demesi lazım bu arkadaşlarımızın. Bir taraftan Kandil'e göz kırpıp bir taraftan Ankara'da vekillik yaparlarsa buna hiç kimse izin vermez. Bu kürsü millete rağmen, milletin değerlerine küfretme kürsüsü değildir. Bizim Mehmetçiğimize hiç kimse ‘işgalci’ diyemez. Mehmetçik'e ‘işgalci’ diyen kişi ya haindir, ya zalimdir" dedi.

CHP'Lİ ÖZKOÇ: AMACINI AŞTI

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dün Meclis’te kabul edilen tezkereye ‘evet’ oyu kullandıklarını anımsatarak, HDP’li vekilin sözlerine, "Sayın Çepni'nin ifade etmiş olduğu sözün ben amacını çok aştığını düşünüyorum ve böyle bir söylemin konuşulmasının, bu ortamda söylenmesinin, Meclis elbette en sert tartışmaların yapıldığı yerlerden bir tanesidir; ama uygun olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

HDP’li Çepni'ye, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül de sert şekilde tepki gösterdi.

YARGI PAKETİ GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Tartışmaların ardından, AK Parti’nin, yargı paketini gündemin ön sıralarına alınmasına ilişkin grup önerisi kabul edildi. Önerinin kabul edilmesi ile birlikte, yargı paketi ile ilgili yasa teklifinin geneli üzerindeki görüşmelere geçildi.