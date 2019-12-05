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TBMM'de, kadın cinayetlerine dikkat çekildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2019 18:38 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85'inci yıl dönümü nedeniyle milletvekilleri yaptıkları konuşmalarda, kadın cinayetlerine dikkat çekti.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Genel Kurulu'nda, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85'inci yıl dönümü nedeniyle milletvekilleri yaptıkları konuşmalarda, kadın cinayetlerine dikkat çekti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Bu vahşet ve barbarlığı sona erdirmek hepimizin görevidir" dedi.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Levent Gök Başkanlığı’nda toplandı. Açılışta konulan Gök, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Mustafa Kemal Atatürk, kadının yükseldiği ve kadının toplumun her alanında hak ettiği yeri fazlasıyla aldığı bir düzeni arzu etmiştir. Cumhuriyet projesinin içerisinde kadına verilen önem bu nedenle çok ayrı bir yer tutar" dedi.
'ARTIK YETER'
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Ordu'da balerin Ceren Özdemir'in evinin önünde öldürüldüğünü belirterek, "Henüz üniversite öğrencisi olan ve geleceğe dair hayallerini gerçekleştiremeden aramızdan ayrılan kızımızın ölümü hepimizi derinden üzdü. Ayşe Tuba Arslan'a, Ceren Özdemir kızımıza ve bugüne kadar şiddete uğrayan ve cinayetler sonucu hayatını kaybeden bütün kadınlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Buradan çağrıda bulunmak istiyorum; artık yeter. Kadın Hakları Günü'nü kutladığımız bu anlamlı gün bir milat olsun" diye konuştu.
'HEPİMİZİN GÖREVİ'
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, "Geçtiğimiz gün Ordu'da, 20 yaşındaki Ceren Özdemir evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Ceren'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu vahşet ve barbarlığı sona erdirmek hepimizin görevidir. Bunun için öncelikle kadına yönelik şiddeti doğuran vasatın üzerine gitmeliyiz ve en ağır şekilde cezalandırmalıyız" ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis'in ilk adımının Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kadınlara seçme ve seçilme hakkının vermesi olduğunu söyleyerek, "Dünyanın 'gelişmiş demokrasileri' diye ifade edilen ülkelerden onlarca yıl evvel böyle bir adımın Meclisimizde ve ülkemizde atılmış olması, bizim medeniyetimizin ne kadar derin köklere sahip olduğunu göstermektedir" dedi.
CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da yaşanan kadın cinayetlerine dikkati çekerek, gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

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