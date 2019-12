TBMM’de Kadın Vekiller Las Tesis’in Sloganıyla Soylu’ya Seslendi

CHP’li Sera Kadıgil Sütlü, gece yarısına doğru İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da hazır bulunduğu bütçe görüşmesinde kapanış aşaması öncesinde söz aldı ve neden sadece Türkiye’de Las Tesis dansına polis müdahalesi olduğunu sordu. Sütlü, “Sayın İçişleri Bakanı, Şili'de başlayan ve dünyanın her yerinde kadına karşı şiddete dikkat çekmek için yapılan bir dans var, adı ‘Las Tesis’. Bu eylemi yapmak için dokunulmaz olmanız gereken tek ülkeyse sayenizde Türkiye oldu” dedikten sonra CHP’li kadın vekiller, boyunlarına mor renkli eşarplarını taktı. Sütlü’nün, “Şimdi kadın milletvekilleri olarak şiddet gören, öldürülen tüm kadınlar adına size iki çift lafımız olacak izninizle” sözleriyle birlikte kadın vekiller, hep bir ağızdan İstanbul ve Ankara’da meydanlarda polis müdahalesiyle engellenmeye çalışılan, Las Tesis’in sözlerini hep bir ağızdan dile getirdi.

Tutanaklara da geçtiği şekliyle “Ataerkil bir yargıç/ Kadın olmak suçumuz/ Kestiğiniz cezamız/ Seyrettiğiniz şiddet/ Suç bende değil/ Her neredeysem/ Ne giydiysem/ Suç bende değil/ Suç bende değil/ Her neredeysem/ Ne içtiysem suç bende değil/ Tecavüzcü sensin/ Öldüren sensin/ Polisler, hâkimler, devlet ve başkan/ Direnen kadınlar/ Dünyada, her yerde/ Asla yalnız yürümeyeceksin/ Asla yalnız yürümeyeceksin/ Asla yalnız yürümeyeceksin/ Asla yalnız yürümeyeceksin/ Asla yalnız yürümeyeceksin/ Asla yalnız yürümeyeceksin/ Asla yalnız yürümeyeceksin/ Asla yalnız yürümeyeceksin” sözleri TBMM Genel Kurulu’nda yankılandı.

Soylu’ya hitaben oturdukları yerde sıralarına vurarak Las Tesis’in tempolu performansını sergileyen kadın vekillere, CHP’li erkek vekiller de ayağa kalkarak, Türkiye’de yaşanan cinayetlerde hayatını kaybetmiş kadınlara ait fotoğrafları ellerine alarak gösterdi.

CHP’li kadın vekillere, İyi Parti ve HDP sıralarındaki milletvekilleri de sıralarına vurarak destek verdi. Bu sırada AKP’li vekillerse eyleme karşı çıkmaya çalıştı.