TBMM'de ''Kahrolsun Otokrasi'' Sloganı Atan Aksoy'dan Açıklama

AKP’nin 22’nci dönem Bitlis Milletvekili olan Abdürrahim Aksoy, TBMM locasından ‘‘kahrolsun otokrasi’’ diye bağırmasının nedeninin ‘‘ülkede iktidar tarafından yapılan hukuksuzluk, kuralsızlık, yönetmelik dışı hareketler’’ olduğunu söyledi. Aksoy, HDP’li Ömer Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürüldüğü sırada TBMM’de oturduğu locadan “kahrolsun otokrasi” diye bağırmıştı. TBMM İç Tüzüğü’ne aykırı bir eylem yaptığını bildiğini kaydeden Aksoy, protestosuyla ilgili “Kurallara teamüllere aykırı bir durumdur. Milletvekili olarak bunu biliyorum. Meclis’in kurallarına riayet etmek birinci derecede milletvekillerine düşen bir şeydir bunu da kabul ediyorum. Ama ülkede iktidar tarafından o kadar çok hukuksuzluk, kuralsızlık, yönetmelik dışı hareketler yapılıyor ki. Anayasayı bile ortadan kaldıran bir uygulama yapılıyorsa, benim bu ihlalim önemli bir şey değil ki. Zaten yol da bırakılmadı izah etmek için. Ancak böyle şerefli bir çatıda şahsım adına yönetmeliğe aykırı hareket ederek de olsa bu sesi bugün duyurmayı bir vicdani görev olarak gördüm” açıklamasını yaptı.

Eski AKP’li Aksoy, basın locasındaki protestosu sonrasında polis davetiyle salon dışına çıktı, ancak eski milletvekili olması dolayısıyla kendisine yönelik herhangi bir adli işlem süreci başlatılmadı. Ali Babacan’ın liderliğindeki DEVA Partisi’nin Kurucular Kurulu üyesi olan Aksoy, sonrasında Meclis’te DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile bir araya geldi. Meclis’te gelişmeleri bir süre daha yakından izleyen Aksoy, burada VOA Türkçe’nin aralarında bulunduğu birkaç gazeteciye açıklamalarda bulundu. DEVA Partisi’nin ve Yeneroğlu’nun böylesi bir protesto girişiminden habersiz olduğunu vurgulayan Aksoy, locada oturduğu sırada TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmaları dinlerken sesli şekilde tepkisini ortaya koyma ihtiyacı duyduğunu ifade etti. Anlık bir karar ile daha öncesinde ziyaret ederek görüştüğü HDP’li Ömer Gergerlioğlu hakkında milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin yapılmasına bağırarak tepki gösterdiğini anlatan Aksoy, “Çanakkale Zaferi’nden bahsettiler, kendi illerinden bahsettiler. O kadar uykuya yattılar ki, sanki bu Meclis’te anti-demokratik bir şey yapılmıyormuş gibi. Bu da benim zoruma gitti. Orada (o anda) karar verdim. Çünkü bir meclis böyle olmamalı. Çünkü bir ülkenin meclisi her şeyden önce bu ülkenin demokratikleşmesi, hukukun doğru uygulanması, doğru yasaların çıkarılması ve çıkan yasaların doğru denetilmesi için kurulmuştur. Ama o Meclis’te hem Türkiye hem Türk siyaseti, parlamentosu ve Türkiye’nin uluslararası siyasi itibarı açısından çok önemli bir karar arifesinde iken milletvekillerimizin konuştukları o şeyler gerçekten ülke adına insanın içini sızlatıyor. Şimdi orada demokrasi ve demokratlık HDP’li milletvekilleri için değil ki herkes için gerekli. Oysa bu siyasi partiler ve milletvekilleri normalde halk içerisine gittiklerinde ve basında demeçler verdikleri zaman çok demokratik olduklarını, demokratik bir ülke yaratmak istediklerini, hukuka saygılı olduklarını, hukukun bu ülkede uygulanması gerektiğini söyleyen arkadaşlarımız. Hepsi de bunun bilincindeler ama buna rağmen pratiğe geldiği zaman bu kadar anti-demokratik bir meclisi düşünmek, tasavvur etmek insanlık adına hukuk adına bunu kabul etmek mümkün değil” diye konuştu.