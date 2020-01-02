HABER
  4. TBMM’de Libya tezkeresi görüşmeleri (2)

TBMM’de Libya tezkeresi görüşmeleri (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.01.2020 17:52 | Son Güncelleme

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, “Libya sadece Türkiye’nin ulusal menfaatleri açısından değil, bölgenin istikrarı, uluslararası barış için de hayati öneme sahiptir.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, “Libya sadece Türkiye’nin ulusal menfaatleri açısından değil, bölgenin istikrarı, uluslararası barış için de hayati öneme sahiptir. Libya, Kuzey ve Sahra Altı Afrika’nın Akdeniz’e açılan kapısıdır” dedi.
TBMM Genel Kurulunda Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmelerinde konuşan Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Libya’ya verilecek desteğin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olduğunu belirterek, “Libya bin 780 kilometre sahiliyle Orta Akdeniz’e hakim, Doğu Akdeniz için kritik bir öneme sahiptir. Doğal zenginlikleriyle birçok emperyal ülkenin ilgisini çekmektedir” dedi.
Yılmaz, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatının Yunanistan’a ve destekleyenlere çok önemli bir cevap olduğunu kaydederek, “Libya sadece Türkiye’nin ulusal menfaatleri açısından değil, bölgenin istikrarı, uluslararası barış için de hayati öneme sahiptir. Libya, Kuzey ve Sahra Altı Afrika’nın Akdeniz’e açılan kapısıdır” diye konuştu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ise, “Türk askerini Libya’da savaşmak üzere gönderecek bir savaş tezkeresidir. Bu tezkerenin, Libya’ya askerlerimizi göndermenin ulusal güvenlik gereği olduğunu düşünenler olabilir. Bir yanılgıya düşülmemesi için belirtmek isterim. Bu tezkerede askerlerimizin bir yıl süreyle Libya’ya harekat ve müdahalede bulunmak üzere gönderilmesi için sıralanan gerekçelerde asla milli güvenlikten söz edilmiyor, ‘milli çıkar’ ifadesi kullanılıyor. Bu tezkere metninin hiçbir yerinde ve hiçbir şekilde tehdit veya risk altındaki milli çıkarlarımız tarif edilmiyor. Libya’ya askeri kuvvet gönderiyorsunuz, askerlerinizi iç savaşın hüküm sürdüğü yabancı bir ülkenin topraklarında can güvenliği tehdidinin tam ortasına atıyorsunuz” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Kılıçdaroğu'ndan 'Libya' açıklamasıKılıçdaroğu'ndan 'Libya' açıklaması
TBMM Genel Kurulunda Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere kabul edildi. Tezkereye 325 kabul, 184 ret oyu verildi.TBMM Genel Kurulunda Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere kabul edildi. Tezkereye 325 kabul, 184 ret oyu verildi.
1/

En Çok Okunan Haberler

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı!

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı!

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Carlos Ghosn'un kaçmasıyla ile ilgili soruşturma!

Carlos Ghosn'un kaçmasıyla ile ilgili soruşturma!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Diğer Haberler
Son dakika! Saadet Partisi 'Libya Tezkeresi' kararını değiştirdi!

Saadet Partisi oylamadan önce tezkere kararını değiştirdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Libya açıklaması: BM Barış Gücü gönderilsin

Kılıçdaroğlu'ndan Libya açıklaması

Son seçim anket sonucu! ORC Araştırma yayımladı, olası Cumhurbaşkanlığı seçimi için dikkat çeken oy oranları

ORC Araştırma'dan dikkat çeken anket!

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı! Cihangir İslam'dan flaş karar

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı!

Son dakika! Libya tezkeresi Meclis'ten geçti

Libya tezkeresi Meclis'ten geçti!

Kanal Çanakkale iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Mehmet Ali Güller'in yazısı olay oldu

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.