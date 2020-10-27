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TBMM’de ‘Macron’ Tezkeresi

27.10.2020 20:58 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u İslam inancına yönelik son eylemleri ve açıklamaları nedeniyle kınayan tezkere TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi

TBMM’de ‘Macron’ Tezkeresi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u İslam inancına yönelik son eylemleri ve açıklamaları nedeniyle inançlar arası çatışmayı tetiklemekle suçladı.

TBMM Genel Kurulu'nda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un sunduğu ve Macron'un resmen kınanmasına ilişkin tezkere kabul edildi. Türkiye adına TBMM, Macron'un İslam karşıtı tutum sergilediğini belirterek, Fransa Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını telin ettiğini bildirdi.

Tezkerede, "Siyasi amaçlarına ulaşmak, iktidarlarını tahkim etmek ve dahil oldukları çatışmalara taraftar toplamak başta olmak üzere çeşitli bahanelerle inançlar ve toplumlar arasında yıkıcı ihtilaflara yol açabilecek söylemlere başvuran, düşmanlık doğuran eylemlere tevessül eden herkes, sadece temsil iddiasında oldukları kitleleri değil, bütün insanlığı derinden etkileyecek bir cürüm işlemektedirler. Ne yazık ki son dönemde bu türden hastalıklı bir söylem Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un beyanlarında ve icraatlarında tezahür etmektedir. Mezkur zat, ifade hürriyetini desteklemek kisvesine bürüdüğü pervasız eylemleriyle küresel sonuçları her inançtan insanı derinden ve olumsuz etkileyebilecek bir çatışmayı, yarılmayı tetiklemektedir" denildi.

Son günlerde Fransa'da yaşanan terör eylemlerinden dolayı tüm insanlığın derinden üzüntü duyduğu belirtilen tezkerede, Macron'un söz konusu söylem ve icraatlarını terörle mücadelenin haklı kılmayacağı ifade edildi.

Tezkere, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik "Dünya üzerinde milyarlarca mensubu bulunan bir dinin ve o dine inananların nefret söylemlerine ve ayrımcılığa maruz bırakılmasının doğuracağı sonuçlar, maalesef aşağılık terör eylemlerini planlayan ve icra eden kirli zihinlerin ulaşmak istediği sonuçlardan farklı olmayacaktır" uyarısı yapıldı.

TBMM'nin tezkeresinde, Macron gibi siyasetçilerce ırkçılık ve İslam karşıtlığına yaygınlık kazandırıldığı kaydedildi.

TBMM tarafından Fransa'ya karşı uluslararası kamuoyuna, "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam’a, onun aziz peygamberi Hz. Muhammed’e ve Müslümanlar'a yönelik kışkırtıcı, saygısız ve tehlikeli söylemini şiddetle telin ve teşhir ediyor; dünyanın sağduyu sahibi kanaat önderlerini, siyasetçilerini, düşünürlerini, sanatkarlarını ve toplumsal kesimlerini bu çirkin tavırlar karşısında sağduyudan ve barıştan yana tavır almaya davet ediyoruz" diye seslenildi.

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