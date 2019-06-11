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TBMM'de mülteci kitabı tanıtımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 19:10 | Son Güncelleme

TBMM Başkanlığı himayesinde, Parlamentolararası Birlik (PAB) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nce (UNHCR) ortak yayımlanan, 'Uluslararası Mülteci Koruması ve Ulusal Sığınma Sistemlerinin Geliştirilmesi Hakkında Bir Rehber' isimli kitabın, Türkçe versiyonunun tanıtımı yapıldı.

TBMM'de mülteci kitabı tanıtımı

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) - TBMM Başkanlığı himayesinde, Parlamentolararası Birlik (PAB) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nce (UNHCR) ortak yayımlanan, 'Uluslararası Mülteci Koruması ve Ulusal Sığınma Sistemlerinin Geliştirilmesi Hakkında Bir Rehber' isimli kitabın, Türkçe versiyonunun tanıtımı yapıldı.
TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına; Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Birliği (AB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile davetliler katıldı. Programda Şentop ve katılımcılar, sergilenen kitaptaki fotoğrafları inceledi. Burada konuşan Şentop, Türkiye'nin, dünyada böyle bir kitabın tanıtımının yapılabileceği en uygun ülke olduğunu söyledi. Türkiye'de 3,6 milyon sığınmacının misafir edildiğini kaydeden Şentop, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde gerek hükümetlerimizin, devletimizin gerekse vatandaşlarımızın misafirperverliğiyle bu büyük yükün altından kalkmayı başarıyoruz. Hazırlanan bu kitabın tanıtımının Türkiye'de yapılması da ayrıca çok önemli. Dünyayı bütün insanlar için maddi ve manevi anlamda yaşanılabilir bir ortam olarak korumazsak başta iltica, göç, sığınma olmak üzere herkes için yaşanılmaz bir dünyaya mecbur kalırız. Şu anda 'iltica', 'sığınma', 'göç' diye ifade ettiğimiz realite gelecek yıllara ait nüfus projeksiyonları karşısında aslında bize sinyal veren bir başlangıç noktası gibi gözüküyor" dedi.
PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron da mültecilerin korunması konusunun, PAB'ın temel çalışmaları arasında yer aldığını belirtti.

FOTOĞRAFLI

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