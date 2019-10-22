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TBMM'de 'Nöbetçi Bakan' uygulaması başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2019 21:30 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 'Nöbetçi Bakan' uygulaması, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile başladı.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 'Nöbetçi Bakan' uygulaması, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile başladı. Bakan Selçuk, "Askerde ilk nöbet bana düşerdi. Bakan oldum, Meclis’e nöbetçi uygulaması getirildi, yine ilk nöbeti ben tuttum" dedi.
TBMM'de 'Nöbetçi Bakan' uygulaması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile başladı. Saat 14.30 sıralarında Meclis’e gelen Bakan Selçuk, kendisinden randevu alan AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekilleri ile görüştü. Bakan Selçuk görüşmelerini tamamladıktan sonra saat 19.00 sıralarında Meclis’ten ayrıldı. Meclis’in ilk nöbetçi bakanı olan Siya Selçuk, bu duruma ilişkin Twitter’dan açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Öğrenciyken çok nöbet tuttum. Öğretmenlikten hatırladığım 'sen gençsin tutarsın' sözleriydi. Askerlikte ilk nöbet bana düşerdi genelde. Bakan oldum, Meclise nöbetçi bakan uygulaması getirildi, yine ilk nöbeti ben tutum. Tüm nöbetçi öğretmenlere selam ederim, sizinleyim" ifadelerini kullandı.

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