TBMM'de sandalye dağılımı

Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın katılımıyla AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 291'e çıktı.
Akkal'ın istifasıyla, İYİ Parti'nin sandalye sayısı 39'a düştü.
TBMM'de CHP'nin 142, HDP'nin 65, MHP'nin 50, Saadet Partisinin 2, Türkiye İşçi Partisinin 2, Demokrat Partinin 1, Büyük Birlik Partisinin 1 milletvekili bulunuyor.
TBMM'de 2 de bağımsız milletvekili yer alıyor.
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