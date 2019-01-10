TBMM'de siyasilerden gazetecilere kutlama

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret eden siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri, basın mensuplarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, TBMM İdare Amirleri Orhan Yegin, Erkan Haberal, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen ve çok sayıda milletvekili, Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan TBMM Başkanvekili Gök, "Çalışan gazetecilerimizin yanında elbette çalışamayan gazetecilerimiz var. Doğal olarak biz bugünü tüm basın emekçilerimizin günü olarak kutluyoruz. Parlamentomuzun çalışan gazetecilerimizin ve çalışmayan basın emekçilerinin sorunlarını da dikkate alarak, onların daha bir mutlu yaşam sürmelerine olanak sağlayacak çalışmalar yapacağına inancımla tekrar gazetecilerimizin, basın emekçilerimizin bugününü kutluyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu ise ziyareti sırasında gazetecilere memleketi Çankırı'nın kaya tuzu ve yöresel ürünlerini hediye etti. MHP Grup Başkanvekili Akçay da böyle günlerin farkındalık oluşturmak ve bilinç yaratmak için önem taşıdığını dile getirdi. Akçay, "Gazetecilerimizi Meclis'in gören gözü, duyan kulağı, konuşan dili olarak değerlendiriyoruz” dedi. HDP Grup Başkanvekili Bilgen ise gazetecilerin çalışma koşullarına dikkat çekerek, "Bizim açımızdan sadece bir gün hatırlanmayacak kadar önemli bir sorumluluk, görev ifa ediliyor" diye konuştu.

