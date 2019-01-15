HABER

TBMM'de, 'Suriye' konulu araştırma önergesi gizli oturumda ele alındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2019 17:55 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin 'Suriye' konulu araştırma önergesi TBMM Genel Kurulu’nda, gizli oturumda görüşüldü.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti'nin 'Suriye' konulu araştırma önergesi TBMM Genel Kurulu’nda, gizli oturumda görüşüldü.
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, ABD ile Menbic başta olmak üzere, Fırat'ın doğusu için herhangi bir anlaşma yapılıp yapılmadığı, operasyondan vazgeçilmiş ise bir anlaşma gereğince mi vazgeçildiği, ABD Başkanı'nın sosyal medya üzerinde duyurduğu Suriye sınırında 32 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma teklifinin ayrıntıları, Amerika'nın YPG terör örgütüne silah ve mühimmat desteği verirken ulaşımı Türkiye sınırları üzerinden sağlayıp sağlamadığı ve bu doğrultuda İncirlik Hava Üssü'nü kullanıp kullanmadığının araştırılması için Meclis Araştırma Önergesi verdi. TBMM Genel Kurulu’nda, gündem dışı konuşmaların ardından İYİ Parti'nin 'Suriye' konulu araştırma önergesinin gizli oturumda görüşülmesine karar verildi. Önergenin kapalı oturumda ele alınmasından sonra gündemdeki konulara geçildi.

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
Yıldırım, Portekiz Büyükelçisi Paula Leal Da Silva'yı kabul ettiYıldırım, Portekiz Büyükelçisi Paula Leal Da Silva'yı kabul etti
Kılıçdaroğlu: Sokak kabadayısının diliyle Türkiye'yi kimse tehdit edemezKılıçdaroğlu: Sokak kabadayısının diliyle Türkiye'yi kimse tehdit edemez
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

HDP Diyarbakır adayı belli oluyor! İşte o isim

HDP Diyarbakır adayı belli oluyor! İşte o isim

Ve Serdar Aziz transfer kararını verdi!

Ve Serdar Aziz transfer kararını verdi!

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mansur Yavaş: İlk icraatımız makam araçlarını azaltmak

Mansur Yavaş: İlk icraatımız makam araçlarını azaltmak

Kılıçdaroğlu'ndan Donald Trump'a sert tepki

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Sokak kabadayısı...

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok?

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

Erdoğan: Trump'ın Türkiye mesajları beni üzdü

Erdoğan: Trump'ın Türkiye mesajları beni üzdü

Bahçeli: Palu Ailesi'nden çıkmış gibiler

Bahçeli: Palu Ailesi'nden çıkmış gibiler

Meral Akşener: İnşallah seçimden sonra yeni bir 94 krizi yaşamayız

Akşener: İnşallah seçimden sonra yeni bir 94 krizi yaşamayız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.