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TBMM’de tartışma

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.12.2019 19:12 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tartışma çıktı.TBMM Genel Kurulunda tartışma çıktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tartışma çıktı.

TBMM Genel Kurulunda tartışma çıktı. CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu konuşma yaptığı sırada Alevilere ayrımcılık uygulanıp uygulanmadığını sorguladı. Bunun üzerine MHP Mersin milletvekili Olcay Kılavuz, Tanrıkulu’na ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Tanrıkulu ile Kılavuz arasında tartışma başladı. Tartışmanın bitmemesi üzerine TBMM Başkanvekili Levent Gök oturuma ara verdi. Arada da tartışma devam etti. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma sona erdi.

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