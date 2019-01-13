TBMM'de torba teklifin görüşmeleri devam edecek

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM'nin bu haftaki gündemini, görüşmeleri geçen hafta başlayan 'torba teklif' oluşturacak. Çeşitli kanunlarda değişiklik öngören teklifin görüşmeleri Genel Kurul’da devam edecek.

Meclis bu hafta mesaisine; Salı günü partilerin grup toplantıları ile başlayacak. Aynı gün TBMM Genel Kurulu'nda, torba teklifin görüşmelerine devam edilecek. Teklif ile; finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı desteklemesi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak. Türk Akreditasyon Kurumu, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite edecek yetkili tek kurum olacak. Şalgam suyu, çeşnili ve aromalı-aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden ÖTV alınmayacak. Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil 1000 liradan az olamayacak.

