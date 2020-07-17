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TBMM’deki dört partiden Ermenistan’a ortak kınama

17.07.2020 10:20 | Son Güncelleme

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalara yönelik ortak bir bildiri yayınlayan AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti, Erivan’ı sert bir dille kınadı.

Partiler, Ermenistan’a "işgal ettiği topraklardan çekilme" çağrısı yaptı.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) temsil edilen partilerden AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin ortak bir bildiri yayınlayarak Ermenistan’ı kınadı.

Perşembe günü yayınlanan ortak bildiride, "Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 12 Temmuz'dan başlayarak Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz" denildi. "Ermenistan hatalı bir yoldadır" ifadesine yer verilen açıklamada, Ermenistan'ın "Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ ve çevresindeki bölgeleri yıllardan beri işgal altında tuttuğunun" altı çizildi.

Ermenistan'ın saldırılarının ülkenin "bilinen saldırgan tutumuna yeni bir örnek teşkil ettiğinin" vurgulandığı bildiride, söz konusu saldırıların "Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğu" ifade edildi.

Azerbaycan'a destek

Dört partinin ortak açıklamasında, "Ermenistan'ın hak ve hukuku hiçe sayan bu davranışı karşısında uluslararası toplumu gereken tepkiyi göstermeye davet ediyoruz. Yukarı Karabağ ihtilafının, Azerbaycan’ın uluslararası tanınmış sınırları ve toprak bütünlüğü çerçevesinde barışçı yollarla çözülmesine olan desteğimizi tekrarlıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan’a destek mesajı veren ve taziyelerini ileten partiler, Ermenistan’a BM Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uyma ve "işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilme" çağrısı yaptı.

İki Kafkas ülkesinin arasındaki sınırda bulunan Tovuz bölgesinde çatışmalar Pazar akşamından bu yana sürüyor. Her iki ülke de birbirlerine sivil yerleşim bölgelerini vurma suçlaması yöneltti. Çatışmalar sonucu Cuma sabahı itibarıyla her iki taraftan 16 asker ve 1 sivilin yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

DW / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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