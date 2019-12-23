TBMM'deki terör eylemi girişimi davası

TBMM girişinde 14 Mayıs 2019'da Meclis çalışanını rehin almaya çalışırken yakalanan iki kişinin, terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları ve örgüt adına suç işledikleri gerekçesiyle yargılanmalarına devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mulla Zincir ve Eylem Yücel ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanının, sanıklar hakkında ek iddianame hazırlandığını, savunmaların bu kapsamda alınacağını belirtmesinin ardından söz alan Yücel, iddianamenin kendisine ulaşmadığını bildirdi ve savunma için ek süre istedi.

Mulla Zincir de iddianamenin kendisine ulaştığını ancak diğer sanık ile aynı anda savunma yapmak istediğini belirterek, ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, daha sonra olaya şahit olan TBMM personelini tanık olarak dinledi.

Seçil Ç. A, TBMM ziyaretçi kabul salonunda çalıştığını belirterek, "Olaya şahit oldum. Sanıklar bizden sorumlu müdürümüz Murat Bey'i rehin almaya çalışıyorlardı. İlk önce arkadaşlarıma haber verdim, sonra olayı polise bildirdik. Murat Bey'in boynunu sıkmaya çalışıyorlardı. Polis, şahısları etkisiz hale getirdi." diye konuştu.