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TBMM'deki terör eylemi girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 14:53 | Son Güncelleme

TBMM girişinde 14 Mayıs 2019'da bir Meclis çalışanını rehin almaya çalışırken yakalanan iki kişinin, "terör örgütü DHKP-C üyesi olma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamalarıyla yargılandıkları davaya devam edildi - Mahkeme, CHP'li Tanal'ın tanık olarak dinlenmesine hükmetti

TBMM girişinde 14 Mayıs 2019'da Meclis çalışanını rehin almaya çalışırken yakalanan iki kişinin, terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları ve örgüt adına suç işledikleri gerekçesiyle yargılanmalarına devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mulla Zincir ve Eylem Yücel ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanının, sanıklar hakkında ek iddianame hazırlandığını, savunmaların bu kapsamda alınacağını belirtmesinin ardından söz alan Yücel, iddianamenin kendisine ulaşmadığını bildirdi ve savunma için ek süre istedi.

Mulla Zincir de iddianamenin kendisine ulaştığını ancak diğer sanık ile aynı anda savunma yapmak istediğini belirterek, ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, daha sonra olaya şahit olan TBMM personelini tanık olarak dinledi.

Seçil Ç. A, TBMM ziyaretçi kabul salonunda çalıştığını belirterek, "Olaya şahit oldum. Sanıklar bizden sorumlu müdürümüz Murat Bey'i rehin almaya çalışıyorlardı. İlk önce arkadaşlarıma haber verdim, sonra olayı polise bildirdik. Murat Bey'in boynunu sıkmaya çalışıyorlardı. Polis, şahısları etkisiz hale getirdi." diye konuştu.

Diğer tanıklar da benzer ifadeler verdi.

Tanık beyanlarının ardından ara karar açıklayan heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Mahkeme ayrıca, sanıkların TBMM'de görüşeceklerini söyledikleri CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın da tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

- Olayın geçmişi

14 Mayıs 2019'da TBMM girişinde bir görevliyi rehin almaya çalışırken yakalanan Mulla Zincir ve Eylem Yücel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör amacıyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "görevi yaptırmamak için direnmek", "mala zarar vermek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Zincir ve Yücel'in DHKP-C terör örgütü üyesi oldukları ve olay günü kaleme iliştirilmiş jilet ve bomba süsü verilmiş plastik kutuyla TBMM'ye girmeye çalıştıkları belirtilmişti.

Sanıkların, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında DHKP-C militanları tarafından şehit edilmesi gibi bir eylemi TBMM'de gerçekleştirmeyi amaçladıkları, içeri giremeyince de bir kişiyi rehin almaya çalıştıkları kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
DHKP-C TBMM

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