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TBMM’den ABD Senatosu'nun kararına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2019 22:55 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda, ABD Senatosu'nun 1915 olaylarına ilişkin aldığı karara tepki gösterildi. AK Parti Grup Başkanvekili Eminakbaşoğlu, Mehmet Akif Ersoy'un 'Tükürün' şiirinden bir kesit okuyarak, alınan karara tepki gösterdi.  TBMM Genel Kurulu'nda, 2020 Mali Yılı Bütçe görüşmeleri sürerken, dün ABD Senatosu'nun 1915 olaylarına ilişkin aldığı karara tepkiler geldi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Genel Kurulu'nda, ABD Senatosu'nun 1915 olaylarına ilişkin aldığı karara tepki gösterildi. AK Parti Grup Başkanvekili Eminakbaşoğlu, Mehmet Akif Ersoy'un 'Tükürün' şiirinden bir kesit okuyarak, alınan karara tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2020 Mali Yılı Bütçe görüşmeleri sürerken, dün ABD Senatosu'nun 1915 olaylarına ilişkin aldığı karara tepkiler geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Eminakbaşoğlu, Amerikan Senatosu'nda alınan karara, Mehmet Akif Ersoy'un 'Tükürün' şiirinden bir kesit okuyarak tepki gösterdi. Eminakbaşoğlu, "Mehmet Akif yüz yıl önce en güzel cevabı vermiş. Kuva-yi Milliye ruhuyla yüz yıl öncesindeki duygu ve düşüncelere biz de milletçe ve devletçe aynen sahip çıkıyor ve haykırıyoruz. Biz Amerikan Senatosu'nun bu kararını keenlemyekûn olarak yok hükmünde görüyor ve bu karara tükürüyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM GENEL KURULU’NDA KINANACAK

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise karara ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, bu milletin, meclisin şanına ve şerefine yakışır bir refleks beklediklerini söyledi. Öte yandan, TBMM Genel Kurulu'nda, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin kararı ile, ABD Senatosu'nun 1915 olaylarına ilişkin aldığı 'soykırım' kararı kınanacak.

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