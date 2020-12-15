TBMM’den ABD’ye Karşı Ortak Bildiri

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında ABD yönetiminin dün açıkladığı Türk savunma sanayiine yönelik yaptırımlar da gündemdeydi. Milletvekillerinin bireysel tepkiler göstermesinin ardından TBMM adına ortak bildiri yayımlanması kararı alındı.
TBMM’de grubu olan siyasi partilerden AKP, CHP, MHP ve İyi Parti’nin imza attığı ortak bildiriye, HDP imza atmama kararı aldı.
Ortak bildiride, Washington yönetiminin “ittifaklık ruhuna aykırı hareket ettiği” görüşü ve yaptırımlarla Türkiye’nin baskı altına alınamayacağı tepkisi ön plana çıktı. Bildiride, Rusya’dan S-400 hava savunma füze sistemi satın alınmasıyla ilgili olarak “Türkiye milli güvenliğinin gerektirdiği hiçbir adımı atmaktan çekinmez. Bu konuda tehdit ve yaptırımlar karşısında geri adım atacak bir ülke değildir” mesajı da verildi.
TBMM adına kabul edilen ortak bildiride, “ABD yönetiminin 14 Aralık 2020 tarihinde Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırım kararını reddediyoruz. Türkiye, millî güvenliğinin gerektirdiği hiçbir adımı atmaktan çekinmez. Bu konuda, tehdit ve yaptırımlar karşısında geri adım atacak bir ülke değildir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu anlayışıyla, millî menfaatlerimiz doğrultusunda adım atarken sadece aziz milletimize hesap veririz. ABD'nin attığı bu yanlış adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz. Karşılıklı saygı temelinde ileri götürülmesi gereken ilişkilerimize de bir fayda sağlamayacağı açıktır. Türkiye, dış politikasında barış ve istikrara katkıda bulunmak için üzerine düşeni yapan bir ülkedir. NATO'nun saygın ve vazgeçilmez müttefikleri arasında yer almaktadır. Çıkar gruplarının dar görüşlü ve hasmane ajandalarının Türkiye-ABD ilişkilerini rehin almasına müsaade edilmemelidir. Türkiye'yi dışlayan bir bakış açısının dünya barışına katkı sunması mümkün değildir. Bu tavır, NATO'nun müttefiklik ruhuna aykırıdır. Bu nedenlerle, ABD'yi bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyoruz” denildi.
Bildiriye, AKP adına Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP adına Grup Başkanvekili Engin Özkoç, MHP adına Erkan Akçay ve İyi Parti adına Müsavat Dervişoğlu imza attı.
Bu arada TBMM Genel Kurulu’ndaki oturumu yöneten MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan da, “Türkiye Cumhuriyeti, egemen bir devlet olmanın gerekliliğini yerine getirmekte ve kendi teknolojisini üretmek için çaba göstermektedir. Son yıllarda yerli ve millî üretimin en başarılı örnekleri de savunma sanayisi alanında hayat bulmaktadır. Öte yandan, Türkiye'nin bu bağımsız ve başarılı hamlesini cezalandırmak, yükselen ivmesini kesintiye uğratmak için birtakım adımlar atılmaktadır. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'e ve aynı sahada çalışan başka bürokratlarımıza yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı keyfî karar bu kapsamda değerlendirilmelidir. Bir devlet görevlisi, sırf Türk milletine karşı vazifesini yerine getirmeye çalıştığı için ABD'nin Hazine Bakanlığınca cezalandırılıp yaptırım listesine alınıyor. Diplomatik nezakete veya evrensel hukuk normlarına zarar veren bu had bilmezliği, bir şahsa değil, doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'ne kesilmiş bir ceza olarak algılanmalıdır. Şahsi kanaatim, Sayın İsmail Demir ve Türk bürokratlarının maruz kaldığı muamele milletimiz tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Bunu da duyurmak istiyorum” diye konuştu.
HDP: “Yaptırımlardan dolayı AKP Hükümeti sorumludur”
Bildiriye imza atmayan HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç ise yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Rusya ile yapılan S-400 füze anlaşmasına HDP olarak ilk günden karşı tutum almıştık. Diğer taraftan ABD ile diplomasi ve dış ilişkileri Trump ile kurulan şahsi ilişkilere indirgeyen hükümetin tutarsız yaklaşımının da sürdürülemez olduğu belirtmiştik. Suriye Savaşı ve Afrin pazarlıkları ile birlikte anılan S-400 anlaşması basit bir askeri ticaret anlaşması değildir. Rusya’dan askeri malzeme alan ülkelere 2017’den beri otomatik olarak uygulanan CAATSA yaptırımlarının Türkiye’ye uygulanacağı en başından beri biliniyorken, beklenmeyen bir gelişmeymiş gibi yaklaşım sergilemeyi doğru bulmuyoruz. Bu yaptırım kararlarının sorumlusu Türkiye’yi uluslararası alanda yalnızlaştıran AKP hükümetidir. Şimdiye kadar yaptığımız uyarı ve eleştirilerin küçük bir kısmı dahi dikkate alınmış olsaydı bugün bu noktada olmayacaktı. Hükümetin, hatalı politikaları üzerinde ciddiyetle düşünmesi gereken bir zamandayız. S-400, F-35, CAATSA etrafında dönen tartışmaları hükümetin yanlış politikalarından müteşekkil bir militarist oyun olarak görüyoruz ve bu oyuna ortak olmayacağız diyoruz” denildi.
HDP’nin yazılı açıklamasında, “Belli ki ABD Hükümeti 12 adet olan CAATSA yaptırımlarının en hafiflerinden birkaçını seçmiş ve şimdilik kimi savunma sanayi yetkilileri ile sınırlı tutmuştur. S-400 krizi aşılamazsa yaptırımlar şimdiki sınırların ötesine geçip genişleyebilir, zaten çok zorda olan halkı ekonomik olarak perişan edebilecek bir seviyeye yükselebilir. Asıl engellememiz gereken yakın zamanda olabilecek bu muhtemel gelişmedir” uyarısında da bulunuldu.