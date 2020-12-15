TBMM’den ABD’ye Karşı Ortak Bildiri

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında ABD yönetiminin dün açıkladığı Türk savunma sanayiine yönelik yaptırımlar da gündemdeydi. Milletvekillerinin bireysel tepkiler göstermesinin ardından TBMM adına ortak bildiri yayımlanması kararı alındı.

TBMM’de grubu olan siyasi partilerden AKP, CHP, MHP ve İyi Parti’nin imza attığı ortak bildiriye, HDP imza atmama kararı aldı.

Ortak bildiride, Washington yönetiminin “ittifaklık ruhuna aykırı hareket ettiği” görüşü ve yaptırımlarla Türkiye’nin baskı altına alınamayacağı tepkisi ön plana çıktı. Bildiride, Rusya’dan S-400 hava savunma füze sistemi satın alınmasıyla ilgili olarak “Türkiye milli güvenliğinin gerektirdiği hiçbir adımı atmaktan çekinmez. Bu konuda tehdit ve yaptırımlar karşısında geri adım atacak bir ülke değildir” mesajı da verildi.

TBMM adına kabul edilen ortak bildiride, “ABD yönetiminin 14 Aralık 2020 tarihinde Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırım kararını reddediyoruz. Türkiye, millî güvenliğinin gerektirdiği hiçbir adımı atmaktan çekinmez. Bu konuda, tehdit ve yaptırımlar karşısında geri adım atacak bir ülke değildir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu anlayışıyla, millî menfaatlerimiz doğrultusunda adım atarken sadece aziz milletimize hesap veririz. ABD'nin attığı bu yanlış adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz. Karşılıklı saygı temelinde ileri götürülmesi gereken ilişkilerimize de bir fayda sağlamayacağı açıktır. Türkiye, dış politikasında barış ve istikrara katkıda bulunmak için üzerine düşeni yapan bir ülkedir. NATO'nun saygın ve vazgeçilmez müttefikleri arasında yer almaktadır. Çıkar gruplarının dar görüşlü ve hasmane ajandalarının Türkiye-ABD ilişkilerini rehin almasına müsaade edilmemelidir. Türkiye'yi dışlayan bir bakış açısının dünya barışına katkı sunması mümkün değildir. Bu tavır, NATO'nun müttefiklik ruhuna aykırıdır. Bu nedenlerle, ABD'yi bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyoruz” denildi.