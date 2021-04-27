TBMM’den Biden’ın "Ermeni soykırımı" tanımlamasına tepki

ABD Başkanı Joe Biden’ın Ermeni tarihçilere göre Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ermenilere karşı yapılan katliamların başlangıcı kabul edilen 24 Nisan 1915'in yıldönümünde, o dönemde yaşananları "soykırım" olarak tanımlamasının ardından Washington-Ankara hattında tansiyon yüksek seyrederken, bir açıklama da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geldi.

TBMM, ABD Başkanı Joe Biden'in "Ermeni soykırımı" ifadesini kullanmasını sert bir dille kınadı.

Bildiride "ABD Başkanı Joe Biden'in, 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasıyla 1915 olaylarına ilişkin Ermeni lobilerinin iddialarını içeren tezleri sahiplenmesini, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak esefle ve şiddetle kınıyor, tarihin siyasi saiklerle tahrifinden başka anlam taşımayan bu temelsiz iftiraları en güçlü şekilde reddediyoruz" denildi.

Bildiri şu şekilde devam etti: "Tarihi konularda hüküm vermeye hukuken ve ahlaken yetkisi bulunmayan ABD Başkanı’nın yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir. Biden'ı, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, milletimizin vicdanını derinden yaralayan bu hatalı açıklamasını değiştirmeye, başta Türk ve Ermeni halkları olmak üzere, bölge halkları için barış, istikrar ve güven içinde yaşama çabalarını desteklemeye ve ikili ilişkilerimiz üzerinde kaçınılmaz olarak olumsuz etkiler yapacak bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz. ABD Başkanı’nın yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir."