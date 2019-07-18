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TBMM’den 'Doğu Akdeniz' için ortak bildiri

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2019 19:10 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM), yayımladığı ortak bildiriyle, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi’nde açıklanan yaptırımlara tepki gösterdi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM), yayımladığı ortak bildiriyle, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi’nde açıklanan yaptırımlara tepki gösterdi.
TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekillerinin imzasıyla, ortak bildiri yayımladı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın imzasını taşıyan bildiri, TBMM Genel Kurulu’nda okundu. Gruplar adına bildiriyi okuyan Mehmet Muş, “Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partiler olarak, Doğu Akdeniz bölgesi hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda, bir oldu, bittiye getirerek Kıbrıs Türk’ünün ve Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuk temelindeki meşru hak ve çıkarlarını görmemezlikten gelme, yok sayma, hesaba katmama yönündeki tüm girişimleri, hesapları şiddetle telin ediyor, bu yönde siyaset yürüten çevrelerin politikalarına her hal ve şartta karşı olduğumuzu en açık ifade ile ortaya koyuyoruz” dedi.
Öte yandan bildiride, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi’nde açıklanan yaptırımları, uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemez bulunduğu ve Avrupa Birliği’ni bu konuda uluslararası hukuka riayet ederek adil, hakkaniyetli ve tarafsız bir tutum sergilemeye davet edildi.
Bildiride, şu ifadelere yer verildi:
“Kıbrıs Rum tarafının tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine yasadışı olarak dahil ettiği uluslararası petrol şirketlerinin ve bu konuda Rum tarafına destek veren ülkelerin yürüttüğü tüm süreçler ve faaliyetlerde Kıbrıs Türk’lerinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve çıkarlarını yok sayma yönündeki girişimlerin sahipleri bilmelidirler ki, çabaları beyhudedir, uluslararası hukuka aykırıdır. Bölgenin toplumsal ve politik gerçekliği ile derin bir çelişki içindedir. Bu anlamda devletimizin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama çalışmalarını sürdürmesini doğru ve yerinde buluyoruz. Türkiye’nin ve KKTC’nin, hiçbir baskıya boyun eğmeksizin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını koruyacak kudrete sahip olduğu bilinmelidir. Devletimizin Doğu Akdeniz bölgesinde adalet ve hakkaniyet temelinde bir paylaşımının sağlanmasını esas alan ve bu çerçevede milletimizin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik yürüttüğü her politik girişimi, aldığı her tedbiri ve attığı her adımı sonuna kadar desteklediğimizi, her hal ve şartta bu ortak duruşumuzun kararlılıkla devam edeceğini aziz milletimize ve dünya kamuoyuna bildiririz.”

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