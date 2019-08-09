TBMM'den, FETÖ elebaşının iadesi için ABD'ye çağrı

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları, ortak bir açıklama yaparak, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD'ye çağrıda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın imzasıyla 4 parti ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, terör örgütü FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına yönelik büyük bir tehdit oluşturduğu, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'nin maruz kaldığı bir darbe girişimi ile en kanlı terör eylemini planlayan ve uygulamaya koyanların bu örgütün elebaşları ve mensupları olduğu gerçeğinin Türk yargısı tarafından tescil edildiği anımsatıldı.

Ortak açıklamada, 15 Temmuz gecesi FETÖ mensubu hainlerin saldırısına maruz kalan Gazi Meclis tarafından, Türk milletinin egemen iradesini ve demokratik kazanımlarını korumak uğruna verilen mücadeleye işaret edildi; darbe girişimine kahramanca direnen ve bu uğurda canlarını veren 251 şehit ile binlerce gazi rahmet ve minnetle anıldı.