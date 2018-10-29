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TBMM'den ilk meclise '29 Ekim' yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 16:44 | Son Güncelleme

ANKARA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus'taki ilk meclis binasına 'kortej yürüyüşü' düzenlendi.

TBMM'den ilk meclise '29 Ekim' yürüyüşü

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus'taki ilk meclis binasına 'kortej yürüyüşü' düzenlendi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen kortej yürüyüşü, saat 13.30'da TBMM'nin Atatürk Bulvarı kapısı önünden başladı. Yürüyüş, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği'nin gösterisi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kortejin önünde gaziler yer alırken lise öğrencileri de Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıdı. TSK Armoni Mızıkası, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı'ndan oluşan Karma Bando'nun marşları eşliğinde ilerleyen kortejde askerler, polisler ve özel harekat timleri yer aldı. Ellerinde Türk bayrakları ile töreni izleyenler vatandaşlar, askerleri alkışlayarak sevgi gösterilerinde bulundu. Atatürk Bulvarı'ndan Ulus Meydanı'na ulaşan kortej yürüyüşü, ilk meclis önünde sona erdi.

FOTOĞRAFLI

TBMM'den ilk meclise '29 Ekim' yürüyüşüTBMM'den ilk meclise '29 Ekim' yürüyüşüTBMM'den ilk meclise '29 Ekim' yürüyüşüTBMM'den ilk meclise '29 Ekim' yürüyüşü

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