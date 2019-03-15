HABER

TBMM'den Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısına ortak kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 20:08 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Mecliste grubu bulunan 5 siyasi partinin ortak imzasıyla bildiri yayımlanarak, Yeni Zelanda'da düzenlenen terör saldırısı kınandı - Bildiriden: - "Batılı yönetimler ve medyalar, İslam karşıtı duyguları ve eylemleri kışkırtan söylemlerden samimi ve kesin bir biçimde uzak durmalı, İslam karşıtı eğilimleri teşvik etmekten vazgeçmelidir" - "İslam’a ve Müslümanlara karşı saldırılara yol açan zehirli iklim ve kimi Batılı yönetimlerin kabul edilemez duyarsızlıkları ortadan kalkmadan bu terör sona ermez" - "Bu menfur hadise, birkaç 'çılgın'ın şahsi teşebbüsü olmaktan ziyade, her geçen gün artan ve ne yazık ki bir kısım politikacının ve medya unsurunun destek verdiği İslam ve yabancı karşıtı, nefret söylemini esas alan ırkçılığın sonucudur"

TBMM'de grubu bulunan 5 parti, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını, yayımladığı ortak bildiriyle kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan imzasıyla ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, "Bizler TBMM Başkanı Şentop'un çağrısıyla bir araya gelen AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti temsilcileri olarak Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde bugün, cuma namazı sırasında ibadet etmekte olan cemaate yönelik olarak gerçekleştirilen ve en az 49 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Yeni Zelanda’da gerçekleşen saldırının, dünyanın her yerine yayılmaya çalışılan İslam karşıtlığının boyutlarını göstermesi bakımından hayati, insanlığın tavır almasını gerektiren küresel bir tehlikeye işaret etmesi açısından da önemli bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

Bildiride, bu menfur hadisenin, birkaç "çılgın"ın şahsi teşebbüsü olmaktan ziyade, her geçen gün artan ve bir kısım politikacının, medya unsurunun destek verdiği İslam ve yabancı karşıtı, nefret söylemini esas alan ırkçılığın sonucu olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Batılı yönetimler ve medyalar, İslam karşıtı duyguları ve eylemleri kışkırtan söylemlerden samimi ve kesin bir biçimde uzak durmalı, İslam karşıtı eğilimleri teşvik etmekten vazgeçmelidir. İslam’a ve Müslümanlara karşı saldırılara yol açan zehirli iklim ve kimi Batılı yönetimlerin kabul edilemez duyarsızlıkları ortadan kalkmadan bu terör sona ermez. Popülist gerekçelerle ırkçılara ve aşırılıklara göz yuman, meşruiyet kazandıran kimi Batılı yönetimlere, politikacılara ve medya unsurlarına muhatabı ve faili kim olursa olsun terörün ayrımsız bir biçimde lanetlenmesi gerektiğini ve teröre kapı aralayacak tavırların bütün insanlık için tehlike olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.
Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. İslam dünyasının, kalbi barış ve kardeşlikten yana olan bütün insanlığın ve Yeni Zelanda halkının başı sağ olsun."

Her parçası camdan yapıldı! Her parçası camdan yapıldı!
TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: KınıyoruzTBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz
Esenler’de yüzlerce kadın ‘Nar Projesi’ ile evlerini bereketlendirecekEsenler’de yüzlerce kadın ‘Nar Projesi’ ile evlerini bereketlendirecek
Anahtar Kelimeler:
ortak açıklama TBMM Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

En Çok Okunan Haberler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

En fazla tartışılan yerlerdendi! Son anket sonucu açıklandı

En fazla tartışılan yerlerdendi! Son anket sonucu açıklandı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Diğer Haberler
TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz

TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fazıl Say açıklaması

Canlı yayında açıkladı! 'Özel bir beste istedim'

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

CNN Türk'te Ekrem İmamoğlu'nun konuşması yarıda kesildi! Buket Aydın'dan açıklama geldi

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.