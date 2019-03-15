TBMM'den Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısına ortak kınama

TBMM'de grubu bulunan 5 parti, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını, yayımladığı ortak bildiriyle kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan imzasıyla ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, "Bizler TBMM Başkanı Şentop'un çağrısıyla bir araya gelen AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti temsilcileri olarak Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde bugün, cuma namazı sırasında ibadet etmekte olan cemaate yönelik olarak gerçekleştirilen ve en az 49 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Yeni Zelanda’da gerçekleşen saldırının, dünyanın her yerine yayılmaya çalışılan İslam karşıtlığının boyutlarını göstermesi bakımından hayati, insanlığın tavır almasını gerektiren küresel bir tehlikeye işaret etmesi açısından da önemli bir dönüm noktası olduğu belirtildi.