TBMM'den Yeni Zelanda'daki terör saldırısı için ortak bildiri

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- TBMM'deki siyasi partiler, yayımladıkları ortak bildiriyle Yeni Zelanda'da gerçekleşen terör saldırısını kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP Grup başkanvekillerinin imzasının bulunduğu bildiride, "Bizler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın çağrısıyla bir araya gelen Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti temsilcileri olarak Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde bugün cuma namazı sırasında ibadet etmekte olan cemaate yönelik olarak gerçekleştirilen ve en az 49 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" denildi.

'BU MENFUR HADİSE, NEFRET SÖYLEMİNİ ESAS ALAN IRKÇILIĞIN SONUCUDUR'

Bildiride, gerçekleştirilen saldırının İslam karşıtlığının boyutlarını göstermesi bakımından önemli bir dönüm noktası olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Yeni Zelanda'da gerçekleşen saldırının, dünyanın her yerine yayılmaya çalışılan İslam karşıtlığının boyutlarını göstermesi bakımından hayati, artık insanlığın tavır almasını gerektiren küresel bir tehlikeye işaret etmek bakımından önemli bir dönüm noktası niteliğindedir. Bu menfur hadise, birkaç 'çılgın'ın şahsi teşebbüsü olmaktan ziyade, her geçen gün artan ve ne yazık ki bir kısım politikacının ve medya unsurunun destek verdiği İslam ve yabancı karşıtı, nefret söylemini esas alan ırkçılığın sonucudur. Batılı yönetimler ve medyalar, İslam karşıtı duyguları ve eylemleri kışkırtan söylemlerden samimi ve kesin bir biçimde uzak durmalı, İslam karşıtı eğilimleri teşvik etmekten vazgeçmelidir. İslam'a ve Müslümanlara karşı saldırılara yol açan zehirli iklim ve kimi Batılı yönetimlerin kabul edilemez duyarsızlıkları ortadan kalkmadan bu terör sona ermez. Popülist gerekçelerle ırkçılara ve aşırılıklara göz yuman, meşruiyet kazandıran kimi Batılı yönetimlere, politikacılara ve medya unsurlarına muhatabı ve faili kim olursa olsun terörün ayrımsız bir biçimde lanetlenmesi gerektiğini ve teröre kapı aralayacak tavırların bütün insanlık için tehlike olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileklerin iletildiği bildiride, "İslam dünyasının, kalbi barış ve kardeşlikten yana olan bütün insanlığın ve Yeni Zelanda halkının başı sağ olsun" denildi.

