TBMM’nin 100. yılı için 100 kısa film ve 100 almanak hazırlanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’nin 100. yıl dönümü dolayısıyla 100 kısa film ve yüzyılın her bir yılını içeren 100 almanak hazırlandığını söyledi. Hükümet sistemi değişikliğinden sonra zaman zaman tartışmalar yaşandığını hatırlatan Şentop, "Yeni sistem parlamentoların gücünü arttıran bir sistem" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM’nin 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak etkinlikler hakkında gazetecileri bilgilendirdi. Şentop, 27 Aralık tarihinin Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yüzüncü yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, “Samsun’dan başlayan, Amasya, Erzurum, daha sonra Sivas’ta yapılan kongreler, toplantılarla milli mücadelenin kurumsallaşması süreci, yönetimiyle ilgili yapı oluşturma süreci devam etmiş, Sivas’ta, Ankara’da Meclis toplanması kararı alınmış. Gazi Mustafa Kemal de 27 Aralık’ta Ankara’ya geliyor. 23 Nisan 1920’de açılan Meclisin kutlanmasıyla ilgili süreç 27 Aralık’ta fiilen başlamış oluyor” ifadelerini kullandı.

TBMM’nin 100. yılı kutlamaları ile ilgili bilgi veren Şentop, “Geçmiş yüzyılın değerlendirmesinin yapılacağı, yüzyıl sonra geçmişin nasıl görüldüğüne dair bir perspektif var. Yüzyıl Türkiye’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin yerleşmesinin, kökleşmesinin teminat altına alındığı bir dönemi ifade ediyor. Bunlar yüzyıla dair birtakım kalıcı eserler bırakmak niyetiyle düşünülmüş çalışmalar. Yüzüncü yılın anlamı, önemi ve yüzyıllık parlamentonun öneminin üzerine tüm vatan sathında anlayış,

heyecan, farkındalık uyandırmak için yapılacak çalışmalar, milli irade konuşmaları şeklinde. Çoğu zaman faaliyetin yapılacağı il için önemli adledilen gün esas alınmak kaydıyla, o illerde üniversitelerimizin, ticaret ve sanayi odalarımızın, valilikler, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yapılacak etkinlikler. 23 Nisan 2020 tarihine doğru genelinde heyecanı harekete geçirme, 2020 boyunca devam edecek çalışmalar” şeklinde konuştu.

Şentop, şöyle konuştu:

“Anayasa değişiklikleri, darbeler, ulusal ve uluslararası krizler gibi konuların ele alınacağı belgeseller hazırlanıyor. Yaklaşık on bölüm olacak. 100 kısa film, yaklaşık 3 dakikalık filmler. 100 yıl içindeki önemli olaylar, kişiler, kısa değerlendirmeler içeren, röportajların, belgelerin olduğu çalışmalar. İlk seçim kanunu, Gazi Mustafa Kemal’in ilk partisi Vatan ve Hürriyet Cemiyeti, Misak-ı Milli, ilk Meclis seçimleri, Amerikan mandacılarının mektubu, bir numaralı kanun, Lozan, Ziya Gökalp’ın başkanlık sistemi çalışması. Türkiye Büyük Millet Meclisinin fiziki mekanları, içindeki eserler, kütüphanesindeki belgeler, Genel Kurulda yapılmış olan tarihi konuşmalar, konuşmaların perde arkası, Meclisteki mekanların tarihine dair bölümler olacak. Meclis binalarının tarihi özellikleri, Meclis mutfağının yüzyıllık tarihi, kütüphanede bulunan eserler, Meclisin bir günü. Sosyal medyada program planımız var. Milli irade çerçevesinde konuşmalar içeren, bilim adamları, sanatçılar, spor dünyasından insanların yer aldığı 23 Nisan 2020’ye kadar milli mücadele sürecinde yaşananların anlatılacağı konuşmalar. Ocak ayı başlarında başlayacak. Yüzün üzerinde ismin katılacağı çalışmadır. Yüzyılın her bir yılını içeren almanaklar hazırlıyoruz. 100 kitap olacak. Bunların hepsiyle ilgili dijital versiyonları TBMM sitesinde yayınlanacak. TBMM’n açılışının canlandırılması var.”

TBMM’nin itibarına yönelik olarak Şentop, “Hükümet sistemi değişikliğinden sonra zaman zaman tartışmalar oluyor. Yeni sistem parlamentoların gücünü arttıran bir sistem. Amerika Birleşik Devletleri’nde de yaygın olan sistem. Parlamenter sistemde yürütmenin kontrolünde olan parlamento vardır. Hem yasama hem denetim sürecinde hükümet varsa, güvenoyu almıştır, parlamento arkasında demektir. Denetim süreçlerinde sayılara bakılıyor. Sayı çoğunluğu hükümetin arkasındadır” diye konuştu.

TBMM’de bazı internet sitelerine girilemediği iddialarına ilişkin Şentop, “Yıl sonu olması hasebiyle bilgi işlem alt yapısıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Zaman zaman bazı saatlerde, dakikalarda ulaşımla ilgili sıkıntılar yaşanabiliyor. Belli bir gazetenin web sitesine ilişkin bir şey değil. Herhangi bir gazetemizin, haber sitesinin erişiminin engellenmesi gibi bir durum olmadığı gibi, böyle bir niyet aklımızın ucundan geçen bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

Libya tezkeresine ilişkin soruya ise Şentop, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurt dışında faaliyet yapabilmesine ilişkin TBMM’nin onayına ihtiyaç olduğunu hatırlatarak, “Meclise gelmiş bir tezkere yok” cevabını verdi.

Partili cumhurbaşkanı ile ilgili olarak Şentop, “Eğer bir başkanlık sistemi varsa, başkan mutlaka partilidir. Bir siyasi parti üyesi ise başkan, cumhurbaşkanı, partinin çeşitli kademelerinde görev alabilir. Partili cumhurbaşkanı tartışması henüz parlamenter sistemin temel parametrelerinin zihninde tutarak, yeni sistemi değerlendirmenin bir sonucudur” değerlendirmesini yaptı.

Ahmet Davutoğlu’nun parti kurması ve Ali Babacan’ın da parti kuracağına ilişkin soruya Şentop, “Herkesin siyasi parti kurma hakkı vardır. Siyasi parti kurmak herkes için tercihtir” yanıtını verdi.