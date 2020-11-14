TBMM'nin 27. döneminde HDP'li 52 milletvekili hakkında 772 fezleke hazırlandı

27. dönemde Meclis'e gelen toplam 1101 fezlekenin 834'ü Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 58 milletvekili için hazırlandı. Ayhan Bilgen'in Kars, Adnan Selçuk Mızraklı'nın Diyarbakır, Bedia Özgökçe'nin Van Belediye Başkanı olarak seçilip milletvekilliğinden istifa etmeleri ve Hakkari milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır milletvekili Musa Farisoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasıyla, 5 milletvekiline ait 62 fezleke iade edildi. Buna rağmen Meclis'teki partiler içinde rekor yine HDP'nin elinde ve mevcut 53 milletvekiline ait toplam fezleke sayısı 772. HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş dışında, HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da milletvekili olduğu tarihten itibaren hakkında en fazla fezleke düzenlenen isimlerden biri oldu. Milletvekilliği yaptığı tüm dönemlerde Buldan için hazırlanan fezleke sayısı 91. Son milletvekilliği seçimlerinde Diyarbakır'dan Meclis'e giren HDP Diyarbakır milletvekili Remziye Tosun ise bir dönemde en fazla fezlekeye sahip milletvekili oldu. Tosun ayrıca milletvekilliğinin düşürülmesi için Meclis'e dosyası gönderilenlerden isimlerden biri.

'Her konuşmamız için fezleke hazırlanıyor' Diyarbakır'da kadına yönelik şiddete karşı düzenlenen bir etkinliğe katılan Remziye Tosun, BBC Türkçe'ye kısa bir demeç verdi ve "Yaptığımız her konuşmadan dolayı neredeyse bir fezleke hazırlanıyor" dedi. Tosun, kendisiyle ilgili bir süre önce sığınmacılarla beraber Ege Denizi'nden Yunanistan'a kaçak gittiği yönünde bir takım iddiaların ortaya atıldığını hatırlatarak tepkisini şu sözlerle ifade etti: "44 fezleke ile halihazırda en fazla fezlekesi olan milletvekillerinden biriyim ama galiba birileri kaçarak gitmemi istiyor. Ben bir yere kaçmadım, buradayım, halkın içindeyim." BBC Türkçe'ye konuşan Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş ise hakkında hazırlanan son iki fezlekenin içeriğine dair şu bilgileri aktardı: "2018 yerel seçimleri döneminde, Şırnak'ın Kumçatı beldesinde seçim gezisine gittiğimizde bir takım provakatörler önümüzü kesmiş, aracımıza zarar vermişlerdi. 'Siz insan değilsiniz, insan olmazsınız' diye tepki gösterdim. Biz kimseden şikayetçi olmadık ama orada görevli askerler, söylediğim iki kelimeden dolayı şikayetçi olmuş ve hakkımda bu nedenle fezleke hazırlanmış."