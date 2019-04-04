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TBMM'nin açılışı 16 Nisan'a ertelendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 15:48 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, seçim bölgelerinde yapılan itirazlarla ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, TBMM Genel Kurulu'nun 16 Nisan'da açılacağını kaydetti.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, seçim bölgelerinde yapılan itirazlarla ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, TBMM Genel Kurulu'nun 16 Nisan'da açılacağını kaydetti.
AK Partili Naci Bostancı, yerel seçimler sonrası başta İstanbul olmak üzere pek çok seçim bölgesinde itirazların devam ettiğini belirtti. Bostancı, bu gerekçelerle 9 Nisan'da açılması planlanan TBMM Genel Kurulu'nun, 16 Nisan'da açılacağını kaydetti. Bostancı, "Meclisimiz normalde 9 Nisan’da Salı günü açılacaktı. Bütün partilerin ortak mutabakatıyla bu hafta itirazlar oldu. Milletvekilleri de bu itirazları takip ettiği için, Meclis, ayın 16'sında açılacak. Bir hafta daha ertelenmiş oldu" dedi.

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