TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 99 yıl önce Mecliste kalpaklılar, fesliler ve sarıklıların bulunduğunu belirterek "Onlar, bütün o sembollerin ima ettiği farklılıkları aşmış, ortak bir dayanışma ruhunda bir araya gelmiş, her türlü tartışma ve müzakereyi, milletin kurtuluş ve yeniden ayağa kalkması istikametinde yapmışlardır. Bize bırakılan miras, siyasi rekabeti aynı şekilde yapmak ancak Türkiye'nin ortak kaderi ve geleceğini her türlü mülahazanın ötesinde bir üst değer olarak tutmaktır." dedi.

Bostancı, Meclisin açılışının 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı günü anmak, bugün ve yarına sonuçlar çıkarmak için toplandıklarını belirtti.

Meclisin açıldığı 23 Nisan 1920'den kalan tarihi mirasın en başında "Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracak" ilkesinin bulunduğunu söyleyen Bostancı, şöyle konuştu:

"Bu, üstünde hangi kıyafet olursa olsun mandacılığı, 'Acaba bu tür hamiliklerden siyasi fayda sağlar mıyım?' diye bir an dahi düşünmeksizin reddetmek anlamına gelir. Büyük güçler dahil tüm ülkelerle ilişkiler kurulurken karşılıklı saygı ve çıkar esasını savunmak, her tür dayatmaya karşı ortak davranmak, şu Meclisin atmosferinde soluklanan her nefes sahibinin kaçınılmaz tarihi sorumluluğudur. Ortak kaderimiz ve geleceğimiz için takip edilen milli politikaların sonu mutlaka selamete ve felaha kavuşacaktır. Bu yolda maruz kalınan çeşitli meydan okumalar karşısında toplumsal hayata karşılık gelen hassasiyetleri iç siyasetin rekabet konusu yapmamak, ortak sathı tahkim etmek Kuvayı Milliye ruhunun ve 23 Nisan'da açılan bu Meclisin onurudur, görevidir."