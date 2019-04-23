İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Çubuk'ta sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan bu alçak linç girişimi kınıyorum. Bu girişimin tüm faillerinin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini bekliyoruz." dedi.

Türkkan, TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nı idare eden ilk Meclisin üyeleri ile şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Konuşmasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınayarak sürdüren Türkkan, "Çubuk'ta sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan bu alçak linç girişimi kınıyorum. Bu girişimin tüm faillerinin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Savaşı'nda verilen mücadeleye değinen Türkkan, 23 Nisan 1920’de Meclisin, tam bağımsızlık konusundaki azim ve kararlılığının dünyaya ilan edildiğini, Meclisin, en üst makam ve merci olarak belirlendiğini ve her türlü memleket meselesinin çözümü için en üst çatı olarak kabul edildiğini söyledi.