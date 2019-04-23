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TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 17:19 | Son Güncelleme

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: - "Çubuk'ta sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan bu alçak linç girişimi kınıyorum. Bu girişimin tüm faillerinin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini bekliyoruz" -"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte tecrübe ediyoruz ki her konuda Cumhurbaşkanı’nın karar vermesi, her sorunu Cumhurbaşkanı’nın çözmesi gerekiyor. Devletin işleyişiyle ilgili en küçük sorumluluk bile Cumhurbaşkanı’nın omuzlarında. Bir kişi, devletin başı da olsa bu kadar sorumluluğun altından nasıl kalkabilir?"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Çubuk'ta sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan bu alçak linç girişimi kınıyorum. Bu girişimin tüm faillerinin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini bekliyoruz." dedi.

Türkkan, TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nı idare eden ilk Meclisin üyeleri ile şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Konuşmasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınayarak sürdüren Türkkan, "Çubuk'ta sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan bu alçak linç girişimi kınıyorum. Bu girişimin tüm faillerinin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Savaşı'nda verilen mücadeleye değinen Türkkan, 23 Nisan 1920’de Meclisin, tam bağımsızlık konusundaki azim ve kararlılığının dünyaya ilan edildiğini, Meclisin, en üst makam ve merci olarak belirlendiğini ve her türlü memleket meselesinin çözümü için en üst çatı olarak kabul edildiğini söyledi.

Türkkan, Atatürk’ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' sözüne atıfta bulunarak, "Yüce Meclisimiz, bu sözün anlam kazandığı yerdir. Ancak üzülerek söylemek gerekir ki Kurtuluş Savaşı’mızı yöneten bu Meclis, bugün yetkileri büyük ölçüde elinden alınmış bir Meclistir." diye konuştu.

- "Meclisin bütçe yapma yetkisi elinden alındı"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 16 Nisan 2017 tarihinde kabul edildiğini hatırlatan Türkkan, "Bu sistem birçok yeniliği de beraberinde getirmiş, yeni sistem ile yürütmenin başı başbakan değil, cumhurbaşkanı olmuştur. Meclisin bütçe yapma yetkisi büyük oranda elinden alınmış, Meclis artık Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan bütçenin müzakere edildiği yer haline getirilmiştir. Bunun yanında bakanları denetleme için gensoru verme hakkı da tarihe karışmış, adeta Meclisin denetim yetkisi tırpanlanmıştır. Denetimden bu kadar kaçmak istemenin altındaki sebep nedir? Ayrıca yeni sistemde hükümetlerin Meclisten güvenoyu almasına da gerek kalmamıştır. Her şeyden önemlisi bugün ülkeyi yönetenler, bırakın millete hesap vermeyi, yasama organının asli unsuru olan milletvekillerinin soru önergelerine dahi cevap vermemektedir." şeklinde konuştu.

Lütfü Türkkan, Meclisin yasa yapma usulünü eleştirerek, torba yasalarla yasa yapma sürecinin devam ettiğini, tüm itiraz ve uyarılarına rağmen bir değişikliğe gidilmediğini belirtti.

Türkkan, Türkiye'de yargının bağımsızlığı, Meclisin yasama ve denetim işlevini yerine getirmesi ve erkler ayrılığı gibi konularda büyük sorunlar yaşandığını iddia ederek, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz verilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bağlı olarak bazı sorunların ortaya çıktığını öne süren Türkkan şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte tecrübe ediyoruz ki her konuda Cumhurbaşkanı’nın karar vermesi, her sorunu Cumhurbaşkanı’nın çözmesi gerekiyor. Devletin işleyişiyle ilgili en küçük sorumluluk bile Cumhurbaşkanı’nın omuzlarında. Bir kişi, devletin başı da olsa bu kadar sorumluluğun altından nasıl kalkabilir? Cumhurbaşkanı her kim olursa olsun bütün kararları vererek, bütün işleri tek başına yaparak ülkeyi başarılı bir şekilde yönetebilir mi? Hatta daha da önemlisi bu kadar sorumluluğun bir kişide olması o kişinin sağlığını bile tehdit eder. Bu konular yeniden gözden geçirilmeli, sorumlulukların, yetkilerin bir kısmı dağıtılmalı. Dikkat çektiğimiz bu noktaları parlamento çatısı altında müzakere edebiliriz."

Lütfü Türkkan, parlamentonun milleti ayrıştıran ve ötekileştiren sözlerin söylendiği bir yer olmaktan çıkarılması gerektiğini, ayrıştırıcı söylemlerin sadece birlik ve beraberliği bozmak isteyenlerin ekmeğine yağ süreceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye İttifakı" sözlerine de değinen Türkkan, çetin günlerin yaşandığı bu günlerde Erdoğan'ın bu açıklamasına önem verdiklerini ancak bunun hayata geçmesi için gereken adımların bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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