Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu topraklarda yaşayabilmek için güçlü olmak, güçlü olabilmek için de adaletli olmaktan başka bir seçeneğimiz yoktur." dedi. TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan Meclis Genel Kurulunda konuşan Destici, Türkiye'nin önemli sorunlarının bulunduğunu, bir taraftan terör belası ile uğraşılırken diğer taraftan ülke ekonomisinin açık ya da örtülü yaptırımlara maruz bırakıldığını söyledi. Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada güçlü olmak zorunda olduğunu vurgulayan Destici, "Birlik olmak dışında ikinci bir çaremiz yok. Bu topraklarda yaşayabilmek için güçlü olmak, güçlü olabilmek için de adaletli olmaktan başka bir seçeneğimiz yoktur. Atalarımızdan aldığımız şekilde tam bağımsız Türkiye'yi devredeceğimiz sevgili çocuklarımızı kucaklıyor, bayramlarını kutluyorum. TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümünün de milletimiz için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabb'imden niyaz ediyorum." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER En uzun ömürlü insanlar orada yaşıyor TBMM Genel Kurulu, 'özel gündem' ile toplandı Kılıçdaroğlu: 'Kuvvetler ayrılığı' ilkesi fiilen ortadan kalkmıştır

- "51 kişinin 49 kişiye tahakkümü milletin egemenliği olmasa gerek" Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman da bugün 3 ayrı bayramın bir arada yaşandığını belirterek, üç bayramın da hayırlı olması temennisinde bulundu. Öncelikli gayelerinin sözün muhkem kılınması olduğunu vurgulayan Karaduman, "Sözün muhkem kılınmasıyla sadece muhkem olanın söz söyleyebilmesi elbette aynı şey değildir. 51 kişinin 49 kişiye tahakkümü milletin egemenliği olmasa gerek. Hukukun üstünlüğü ve insan haklarına giden yol, 99 kişiye karşı bir kişinin temel hak ve özgürlüklerini korumaktan geçer." dedi. Karaduman, tüm ülke çocuklarının bayramını tebrik ettiğini sözlerine ekledi. - "Bizlerin gayreti milli egemenliği muhafaza etmek, çocuklarımız aracılığıyla ebediyete taşımaktır" DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da 23 Nisan'ın manevi değerinin bu günlerde daha iyi anlaşıldığını söyledi. Millet iradesinin abidesi kabul edilen TBMM'nin, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında oynadığı rol ile Gazilik sıfatını kazandığını, zafere giden yolda tetikleyici bir vazife gördüğünü vurgulayan Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TBMM, hem kuruluşun hem kurtuluşun hem egemenliğin hem de tüm farklılıkları reddedip bir olmayı başarmış bir milletin bütünlük sembolüdür. Milli egemenlik ilkesi 200 yıllık tarihin tecrübesinin ürünüdür. Unutulmaması gereken bu Meclisin, milletin egemenliğini tesis etme gayreti ile kurulduğudur, birilerinin kudretini artırma yeri değildir. Milli egemenlik en yüce hürriyettir. Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras şüphesiz milli egemenliktir. Bizlerin gayreti milli egemenliği muhafaza etmek, çocuklarımız aracılığıyla ebediyete taşımaktır. Bu düşüncelerle tüm çocukların bayramını kutluyorum." TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise yaptığı konuşmada, halkın iradesini temsil eden Meclisin kuruluş yıl dönümünü kutladı. TBMM'de kısıtlanmış söz hakkı ile konuştuklarını ve bu durumu kabul etmediklerini belirten Baş, "Eğer sözlerimiz kısıtlanmasaydı bugün halkın egemenliğinden söz etmek isterdik. TBMM'nin kuruluşunun sadece emperyalist işgale karşı değil, bu işgalcilerle iş birliği yapan padişaha ve saray iktidarına karşı anlamlı bir karşı duruş olduğunu buradan paylaşmak isterdik. Eğer söz hakkımız kısıtlanmamış olsaydı çocuk bayramını kutlarken 2 milyon çocuğun çalışmak zorunda olduğunu ifade etmek isterdim ama maalesef süremiz kısıtlandı. Kim ne yaparsa yapsın bu ülkenin emekçi insanları zorbalara boyun eğmeyecektir." ifadelerini kullandı.