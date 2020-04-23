TBMM'nin bir asırlık serüveni

Ancak bu yıldönümü belki de meclisin bir asırlık tarihindeki en işlevsiz dönemine denk geldi. Türkiye'de TBMM'nin 100 yıllık serüvenini siyasi ve tarihi açıdan ele aldık."Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir."

Anayasa'nın 6'ncı maddesindeki bu ifade, ilk kez 1920 meclisinde başkanlık kürsüsünün arkasında yer aldı. O dönem "Hâkimiyet bilâ kayd ü şart milletindir" şeklinde yazılıydı.

DW Türkçe'ye konuşan Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan'a göre, bu ifade aslında zımni olarak meclisin üstünlüğüne işaret ederek "halk veya millet egemenliğinin mecliste olduğunu veya egemenliğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tecelli ettiğini" vurguluyordu.

Alkan, 100 yıl önceki meclisin mesajını ise "Kaos, kriz ve belirsizlikte meclis bir liderdir" ifadesiyle tanımlıyor. Alkan, 23 Nisan 1920'de gösterilen iradeyi şu sözlerle ifade etti:

"Türkiye tarihinin en güç döneminde, siyasal krizin, ekonomik krizin, toplumsal krizin ve sağlık krizinin dorukta yaşandığı bir dönemde Mustafa Kemal'in de önerdiği gibi, bir liderin, 'tek adamın' peşinden gitmek yerine meşru bir süreçte, en doğru yolu, ortak aklı bulmak için seçimlere dayalı, temsil niteliğine sahip bir meclis açılması gibi demokratik bir tercih ortaya çıkmış ve başarıya ulaşmıştı."