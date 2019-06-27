HABER

TBMM’nin çalışma süresinin uzatılması Resmi Gazete’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 06:47 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.Karararda, 1 Temmuz’da tatile girmesi gereken TBMM’nin çalışmalarına devam edeceği belirtilerek, "Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 18.06.2019 tarihli 90’ıncı Birleşiminde karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karararda, 1 Temmuz’da tatile girmesi gereken TBMM’nin çalışmalarına devam edeceği belirtilerek, "Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 18.06.2019 tarihli 90’ıncı Birleşiminde karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

120 ülke katıldı! Dünyanın gözü orada120 ülke katıldı! Dünyanın gözü orada
THY, şehit Eren'in anısına 'ilk rüya' uçağına 'Maçka' ismi koyduTHY, şehit Eren'in anısına 'ilk rüya' uçağına 'Maçka' ismi koydu
Ümraniye'de polisten kaçarken 4 kişiye çarptıÜmraniye'de polisten kaçarken 4 kişiye çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Trump çok ağır konuştu: Bencil ve aptallar

Trump çok ağır konuştu: Bencil ve aptallar

Hülya Avşar'ın yeni oyuncağı! Değeri 700 bin TL

Hülya Avşar'ın yeni oyuncağı! Değeri 700 bin TL

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yarısı feci kaza! 4 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Gece yarısı feci kaza! 4 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Diyarbakır merkezli 15 ilde 'sahte engelli raporu' operasyonu: 40 gözaltı

15 ilde 'sahte engelli raporu' operasyonu: 40 gözaltı

Şehit Eren'in adı Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sına verildi

Artık adı göklerde yaşayacak!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kumaş deposunda çıkan yangın korkuttu

Kumaş deposunda çıkan yangın korkuttu

Ahıra yıldırım düştü, 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Ahıra yıldırım düştü, 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Tuzla'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Tuzla'da zincirleme kaza: 10 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.