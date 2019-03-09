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TBMM’nin ilk kadın itfaiyecisi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 13:13 | Son Güncelleme

TBMM İtfaiyesi'nin tek kadın itfaiyecisi 8 ay önce göreve başlayan 21 yaşındaki Merve Erbay. 29 erkek meslektaşı ile birlikte görev yapan Erbay, "Cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkes bu işi yapabilir.

TBMM’nin ilk kadın itfaiyecisi 

İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- TBMM İtfaiyesi'nin tek kadın itfaiyecisi 8 ay önce göreve başlayan 21 yaşındaki Merve Erbay. 29 erkek meslektaşı ile birlikte görev yapan Erbay, "Cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkes bu işi yapabilir. Kadınlar kendilerine güvenmeli bu konuda. Bir erkek işi gibi görüyorlar ama değil. Meclis'in tek kadın itfaiyecisi olmaktan gurur duyuyorum" dedi.
Çocukluğunda itfaiyeci olan amcası ve kuzenini ziyarete gittiğinde itfaiye aracına binip gezen Merve Erbay, sağlık eğitimi aldı ancak hayallerinin peşinden gidip, itfaiyeci oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden itfaiye yeterlilik sertifikası aldıktan sonra da TBMM’nin itfaiye personel alım ilanını gördü. Erbay, annesinin karşı çıkmasına rağmen babasının desteğini arkasına alıp, başvurusunu yaptı.
BAŞVURAN TEK KADIN OLARAK SEÇİLDİ
Başvuran tek kadın olarak sınavlardan başarıyla geçen Erbay, 8 ay önce TBMM'nin ilk kadın itfaiyecisi olarak göreve başladı. Merve Erbay, 29 erkek meslektaşı ile TBMM İtfaiyesi'nde görev yapıyor. Erbay, mesai arkadaşlarıyla birlikte Meclis yerleşkesinde olası yangın vakalarına karşı zaman zaman düzenlenen eğitim ve tatbikatlara katılıyor. Erbay, kadınların bu alanda kendilerini geri çektiğini söyleyerek, "Bir erkek işi gibi görüyorlar; ama değil severek, yapıyorum. Meclis'in ilk ve tek kadın itfaiyecisi olmaktan gurur duyuyorum. Aldığım geri dönüşler sayesinde kendimi çok iyi hissediyorum, gerek vekiller olsun gerek buradaki çalışan personel olsun çok güzel karşılıyorlar, çok olumlu geri bildirimler alıyorum. Bu da beni mutlu ediyor" dedi.
İTFAİYECİLİK İÇİN KADIN ERKEK AYRIMI YOK
Erkek meslektaşlarıyla uyum içinde çalıştığını anlatan Erbay, şöyle konuştu:
"Buradaki ekip zaten saygılı ve birbirleriyle sevgi içerisinde geçinen bir ekipti. Bir kadının erkek ortamına girmesi daha bir değiştiriyor insanları. Bu bir ekip işi. Bu mesleği yaparken kadın ya da erkek ayrımı gözetmiyorum. Kendine güvenen tüm kişilerin yapabileceği bir meslek. Bir ekip işinde iyi bir yetenek, tecrübe ve bilginin bir arada olması gerektiğine inanıyorum. Bu şekilde tüm olaylara müdahale edebilirsiniz. Kendime her alanda güveniyorum bu konuda. Meslekte kadınlar azınlıkta ama cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkes bu işi yapabilir. Kadınlar kendilerine güvenmeli. Erkeklerin sayısı daha fazla ama kadınlar da yok değil, birçok belediyede gerek kurumlarda kadınlar da var."
Erbay, TBMM'de yaşadığı ilginç bir olayı da şöyle anlattı:
"Yangın alarmı verilmişti. Olay yerine gittiğimizde, 'Bir ısı ya da dumana maruz kaldınız mı?' diye sorduğumda 'Sen kimsin?' dediler, 'İtfaiyeciyim' dediğimde şaşırmışlardı. Ama zamanla alıştılar bana, şimdi yadırgamıyorlar" dedi.
FOTOĞRAFLI

TBMM’nin ilk kadın itfaiyecisi TBMM’nin ilk kadın itfaiyecisi TBMM’nin ilk kadın itfaiyecisi TBMM’nin ilk kadın itfaiyecisi

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