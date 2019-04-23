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TBMM'nin kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan, Ankara'da törenlerle kutlandı (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 14:10 | Son Güncelleme

TBMM'DE TEMSİLİ DEVİR TÖRENİ TBMM Başkanı Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberinde çeşitli okullardan gelen öğrenci ve öğretmenleri Meclis Divan Salonu'nda kabul etti.

TBMM'nin kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan, Ankara'da törenlerle kutlandı (3)

TBMM'DE TEMSİLİ DEVİR TÖRENİ
TBMM Başkanı Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberinde çeşitli okullardan gelen öğrenci ve öğretmenleri Meclis Divan Salonu'nda kabul etti. Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu, Pursaklar Feride Bekçioğlu Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Selahattin Ortagenç'e bıraktı. Şentop, sembolik olarak, Ortagenç'e, Meclis Başkanı seçilmesi dolayısıyla kutlama içeren, kendi imzasının bulunduğu belgeyi de verdi. Şentop, yıllar önce, 23 Nisan'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan bir arkadaşının, yıllar sonra seçimleri kazandığını söyleyerek, Ortagenç'e, "İnşallah sen de büyüyünce TBMM Başkanı olursun" temennisinde bulundu.
KÜÇÜK MECLİS BAŞKANI: DÜNYA ÇOCUKLARININ BAYRAMI
Şentop'tan görevi devralan Ortagenç, 23 Nisan'ın Atatürk tarafından sadece Türk çocuklarına değil tüm dünya çocuklarına armağan edilen özel bir bayram olduğunu anımsattı. Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Ortagenç, "Meclisimizin açıldığı, milletimizin yönetme yetkisini kullanmaya başladığı bu özel günde bizleri makamında kabul eden Meclis Başkanı'na teşekkür ediyorum. Bu günün çocukları olarak, ülkemiz ve tüm dünya çocukları için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.
Ortagenç, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Selahattin Ortagenç, bir gazetecinin "Seçimler bitti ama Meclis tam anlamıyla çalışmaya başlamadı. TBMM ne zaman çalışmaya başlayacak?" şeklindeki sorusuna, "Bugünün gündemi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğu için bu soruya daha sonra cevap verelim" karşılığını verdi. "TBMM Genel Kurulu’nda sık sık tartışan milletvekillenine bir çağrınız olacak mı?" şeklindeki soruya ise Ortagenç, "Kavga etmesinler" cevabını verdi.
ŞENTOP, TEBRİKLERİ KABUL ETTİ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kutlamalar kapsamında daha sonra tören salonunda tebrikleri kabul etti. Kabul törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kabine üyeleri, parti temsilcileri, yüksek yargı organlarının başkanları, TBMM başkan vekilleri, TBMM'de grubu bulunan partilerin başkanları ve grup başkan vekilleri, milletvekilleri, eski TBMM başkanları ve diğer yetkililer katıldı.

Besti KARALAR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

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TBMM'nin kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan, Ankara'da törenlerle kutlandı (3)

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