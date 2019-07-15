TBMM'nin tek malul gazisi, 15 Temmuz gecesini anlattı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) bombalanması sırasında ağır yaralanan polis memuru Nevzat Akkoç (46), yoğun bakımda 1 ay süren yaşam savaşı ardından hayata tutundu. Doktorların, kalbinin olması gereken yerden bir miktar sağda olması nedeniyle hayatta kaldığını söylediğini belirten TBMM'nin tek malul gazisi Akkoç, "Oradaki bir beka sorunuydu. Biz o gün vatanımızın savunması için, milletimizin bekası için çıktık" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında görev yaptığı TBMM'nin bombalanması sırasında göğsüne şarapnel parçası isabet eden polis memuru Nevzat Akkoç, ağır yaralandı. Akkoç, yoğun bakımda 1 ay yaşam savaşı vererek hayata tutundu. Akkoç, darbe girişiminin 3'üncü yıldönümünde o gece yaşadıklarını anlattı. Evli ve 3 çocuk babası Nevzat Akkoç, 15 Temmuz gecesi kalkışma hareketi olduğunu amirlerinden öğrenip, kendi arabasıyla görev yerine gittiğini, gece 02.30 sıralarında diğer polis memurlarıyla birlikte ziyaretçi kabul binasında mühimmat takviyesi yaptıkları sırasında saldırının gerçekleştiğini söyledi. Akkoç, sağ yanından gelen şarapnel parçasının göğsünden girip, sol koltuk altından çıktığını belirterek, "Arkadaşlarım beni Meclis’in kapalı garajına götürüldü. Burada şehit olacağım düşüncesiyle şehadet getirerek beklemeye başladım. Sonra beni hastaneye götürüler" dedi.