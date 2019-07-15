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TBMM'nin tek malul gazisi, 15 Temmuz gecesini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 12:02 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) bombalanması sırasında ağır yaralanan polis memuru Nevzat Akkoç (46), yoğun bakımda 1 ay süren yaşam savaşı ardından hayata tutundu.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) bombalanması sırasında ağır yaralanan polis memuru Nevzat Akkoç (46), yoğun bakımda 1 ay süren yaşam savaşı ardından hayata tutundu. Doktorların, kalbinin olması gereken yerden bir miktar sağda olması nedeniyle hayatta kaldığını söylediğini belirten TBMM'nin tek malul gazisi Akkoç, "Oradaki bir beka sorunuydu. Biz o gün vatanımızın savunması için, milletimizin bekası için çıktık" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında görev yaptığı TBMM'nin bombalanması sırasında göğsüne şarapnel parçası isabet eden polis memuru Nevzat Akkoç, ağır yaralandı. Akkoç, yoğun bakımda 1 ay yaşam savaşı vererek hayata tutundu. Akkoç, darbe girişiminin 3'üncü yıldönümünde o gece yaşadıklarını anlattı. Evli ve 3 çocuk babası Nevzat Akkoç, 15 Temmuz gecesi kalkışma hareketi olduğunu amirlerinden öğrenip, kendi arabasıyla görev yerine gittiğini, gece 02.30 sıralarında diğer polis memurlarıyla birlikte ziyaretçi kabul binasında mühimmat takviyesi yaptıkları sırasında saldırının gerçekleştiğini söyledi. Akkoç, sağ yanından gelen şarapnel parçasının göğsünden girip, sol koltuk altından çıktığını belirterek, "Arkadaşlarım beni Meclis’in kapalı garajına götürüldü. Burada şehit olacağım düşüncesiyle şehadet getirerek beklemeye başladım. Sonra beni hastaneye götürüler" dedi.

'KALBİMİN BİR MİKTAR SAĞDA OLDUĞUNU SÖYLEDİLER'

Akkoç, kaldırıldığı hastanede ameliyat edildiğini anlatarak şöyle konuştu:

"Ameliyattan önce beni muayene eden doktorlar, yaranın ağır olması nedeniyle şehit olabileceğimi söylemişler. Öğle saatlerinde ameliyata alındım. Başarılı geçen ameliyatın ardından 1 ay yoğun bakımda kaldım. Doktorlar, ameliyat sırasında kalbimin olması gereken yerden bir miktar sağda olduğunu tespit etmiş. Şarapnel parçası da bu yüzden kalbime isabet etmemiş. Kalbimin bir miktar sağda olması nedeniyle kurtulduğumu söylediler. Toplam 3 ay süren tedaviden sonra taburcu oldum ve TBMM'nin ilk malul gazisi oldum."

'O GÜN MİLLETİMİZİN BEKASI İÇİN ÇIKTIK'

15 Temmuz gecesi Meclis'e geldiği sırada silah arkadaşlarının kararlılığını anlatan Akkoç, "Herkes, 'Biz burada teslim olup çıkmayacağız. Bizim buradan ancak cenazemiz çıkacak' şeklinde düşünce ve kanaat içerisindeydi. Biz vatan için o gün dışarıya çıktık, görev yerimize gittik. O gün hiç kimse bir siyasi irade için çıkmadı. Oradaki bir beka sorunuydu. Biz o gün vatanımızın savunması için, milletimizin bekası için çıktık" dedi. Yüzde 60 engelli olan ve Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmeye devam eden Akkoç, Türkiye’nin bir daha böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalması durumunda tekrar görevinin başına gideceğini belirtti.

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