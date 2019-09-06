TBMM'nin yeni yasama yılında ilk gündemlerinden biri 'yargı reform paketi'

1 Ekim'de yeni yasama yılına başlayacak olan TBMM'nin ilk gündem maddelerinden biri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Mayıs'ta kamuoyuna açıkladığı "yargı reformu strateji belgesi" çerçevesinde hazırlanan "yargı reform paketi" olacak. AKP'nin, muhalefetin de görüşünü alarak çıkarmayı düşündüğü ilk yargı paketinde, 5 yılın altında cezaları istinafta kesinleştiği için cezaevine girenlere temyiz ve dolayısıyla tahliye yolunu açacak olan düzenlemenin yanı sıra kamuoyunda "icralık çocuklar" olarak bilinen ve boşanmış çiftlerden birinin icra koydurarak görüştükleri çocukların mağduriyetini önlemeye dönük düzenlemenin de yer alması planlanıyor. Avrupa Birliği müktesebatına uyum amaçlı olduğu açıklanan "yargı reformu strateji belgesi" 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetten oluşuyor. Strateji belgesi doğrultusunda, ilk yargı paketinin de geçen yasama yılının sonuna doğru TBMM'den çıkarılması planlanıyordu. Ancak ilk pakette hangi düzenlemelerin ne şekilde yer alacağı konusunda AKP içinden de kimi itirazlar olması ve muhalefetle de uzlaşma aranması için zamana ihtiyaç olduğu gerekçesiyle, ilk yargı paketi, TBMM'nin yeni yasama yılına bırakılmıştı.

Muhalefete sunulacak Adalet Bakanlığı'nın, üzerinde yaz başından bu yana çalıştığı ilk yargı paketinde yer alması düşünülen düzenlemeleri, önümüzdeki günlerde muhalefet partilerinin bilgisine sunması bekleniyor. Muhalefetten gelen öneriler doğrultusunda, ortak çalışma yapılarak, pakette yer alacak düzenlemelere son şeklinin verilip, TBMM'nin yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim'den sonra da komisyon ve Genel Kurul'dan uzlaşma ile geçirilmesi hedefleniyor. Pakette neler yer alacak? İlk yargı paketinde yer alması planlanan düzenlemelerin başında, istinaf mahkemesi yargılamasında, haklarında 5 yılın altında mahkûmiyet kararı bulunanlara Yargıtay'a temyiz yolunu kapatan Ceza Muhakemeleri Kanunu'ndaki (CMK) hükmün değiştirilmesi geliyor. Yapılacak düzenlemeyle, 5 yılın altında cezaları istinafta kesinleşenlere de Yargıtay'a temyiz başvurusu yolu açılacak. Söz konusu düzenleme, Cumhuriyet gazetesi davasında yargılanıp 5 yılın altında ceza alan gazetenin eski yazar ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 30 bin kişiyi ilgilendiriyor.